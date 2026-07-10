Chính phủ Paraguay xin lỗi Pháp sau vụ nghị sĩ phân biệt chủng tộc với Kylian Mbappe

Vừa qua, dư luận bóng đá thế giới đã trải qua một phen phẫn nộ trước những phát ngôn mang tính phân biệt chủng tộc nhắm vào đội trưởng tuyển Pháp Kylian Mbappe từ một thượng nghị sĩ Paraguay.

Sự việc diễn ra ngay sau trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026, nơi Pháp giành chiến thắng sát nút 1-0 trước Paraguay nhờ quả phạt đền do chính Mbappe thực hiện. Cụ thể, thượng nghị sĩ Celeste Amarilla đã đăng tải một loạt bình luận ác ý trên mạng xã hội. Bà nhắm vào nguồn gốc, màu da và ngoại hình của Mbappe, gọi anh bằng những từ ngữ miệt thị nặng nề như "người Cameroon bị đô hộ" hay "con khỉ lớn lên nhờ ăn dừa".

Ngay lập tức, Mbappe đã có lời đáp trả đanh thép trên mạng xã hội. Tiền đạo người Pháp gọi bà Amarilla “không xứng đáng với vị trí của mình". Anh cũng nhấn mạnh rằng sự phân biệt chủng tộc của bà đã phá hỏng và làm lu mờ hoàn toàn hành trình nỗ lực lịch sử mà các cầu thủ Paraguay đã cống hiến tại kỳ World Cup năm nay.

Mbappe trở thành tâm điểm chỉ trích từ phía Paraguay

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, bà Amarilla đã xóa bài đăng nhưng lại có một động thái gây tranh cãi không kém. Trong một bức tâm thư dài, bà thừa nhận sai lầm do "máu nóng" nhưng lại bất ngờ quay sang yêu cầu Mbappe phải... xin lỗi ngược lại mình. Nữ nghị sĩ cáo buộc tiền đạo người Pháp đã có thái độ kiêu ngạo trên sân, đồng thời dọa kiện anh vì tội "bạo lực giới tính" và "bạo lực chính trị" khi dám chỉ trích một phụ nữ.

Nhận thấy tính nghiêm trọng của vấn đề, chính phủ Paraguay đã lập tức can thiệp. Theo tờ Le Figaro, các nhà lãnh đạo nước này đưa ra tuyên bố kịch liệt lên án phát ngôn của Amarilla, khẳng định "chúng đi ngược lại các giá trị hòa bình", tôn trọng nhân phẩm mà quốc gia này theo đuổi, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức đến nước Pháp.

"Chúng tôi đã nhận được lời xin lỗi từ chính phủ Paraguay, trong đó nêu rõ rằng những phát ngôn đó hoàn toàn trái ngược với các giá trị mà đất nước này đề cao", Bộ trưởng Thể thao Marina Ferrari xác nhận chỉ vài giờ trước trận đấu Pháp vs Morocco.

Tuy nhiên, có vẻ như bà Amarilla chưa muốn dừng lại. Trong thông điệp mới nhất, bà Amarilla nhấn vào khoảnh khắc Mbappe từ chối bắt tay thủ thành Paraguay, Orlando Gill để tiếp tục tấn công tiền đạo tuyển Pháp.

“Chào hỏi mọi người là một phần bản sắc của chúng tôi ở Paraguay. Nói lời chào, chúc mọi người một ngày tốt lành, cầu xin phước lành, đó là văn hóa của chúng tôi”, vị nghị sĩ này viết. "Điều khiến tất cả chúng tôi tức giận là khi thấy Orlando Gill, một cầu thủ trẻ, tự hào đưa tay ra bắt tay Mbappe với lòng khiêm nhường đúng chất Paraguay. Nhưng anh ta lại phớt lờ và quát tháo vào mặt cậu ấy. Một người Pháp sẽ không bao giờ làm như vậy. Không. Không”.