Iran tấn công trung tâm chỉ huy của Mỹ ở Trung Đông

Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Iran. Ảnh AP

"Do vụ phóng 10 tên lửa đạn đạo, trung tâm chỉ huy và kiểm soát của địch ở Trung Đông và căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan đã bị tấn công", đài truyền hình nhà nước IRIB dẫn lời tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết. IRGC cũng đe dọa sẽ tấn công các căn cứ khác của Mỹ trong khu vực nếu các cuộc tấn công của Mỹ lặp lại.

Tối thứ Năm, Washington đã tiến hành một cuộc không kích vào miền nam và miền bắc của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo CENTCOM, quân đội đã tấn công khoảng 90 mục tiêu. Theo truyền thông địa phương, các vụ nổ xảy ra ở Bandar Abbas, Konarak, Sirik, Jask, Iranshahr, Akkala, Chabahar và đảo Abu Musa ở Vịnh Ba Tư .

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc tấn công là phản ứng trước hành động của Tehran nhằm vào các tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Ông đe dọa sẽ leo thang các cuộc tấn công nếu sự việc tương tự xảy ra lần nữa.

Bộ Ngoại giao Iran gọi các cuộc tấn công này là hành vi vi phạm nghiêm trọng bản ghi nhớ hợp tác.

Theo tuyên bố từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), Iran sẽ giáng đòn vào các căn cứ khác của Mỹ ở Trung Đông nếu các cuộc tấn công của Mỹ lặp lại.

"Nếu quân đội Mỹ lặp lại hành động gây hấn, các căn cứ khác của Mỹ trong khu vực sẽ không thể an toàn trước các cuộc tấn công dữ dội của chúng tôi," tuyên bố của IRGC cho biết, được đài truyền hình nhà nước Iran IRIB trích dẫn.