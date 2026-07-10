"Đối tác tồi tệ!": Ông Trump nổi giận với một đồng minh NATO, dọa cắt đứt quan hệ

Tuyên bố cứng rắn được đưa ra ngay tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) ngày 8/7, khiến căng thẳng giữa Washington và một trong những đồng minh lâu năm trong liên minh quân sự này tiếp tục leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh AP

Phát biểu bên cạnh Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Trump chỉ trích gay gắt Madrid vì không đóng góp đủ cho liên minh quân sự.

"Tôi đã không nói chuyện với Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một trường hợp vô vọng. Nhân tiện, chúng tôi không muốn tiếp tục bất kỳ hoạt động thương mại nào với Tây Ban Nha nữa. Tôi muốn các vị cắt đứt điều đó. Tây Ban Nha là một đối tác tồi tệ trong NATO. Họ không tham gia, họ không chi trả. Tôi không muốn dính líu gì đến Tây Ban Nha. Hãy cắt toàn bộ quan hệ thương mại với Tây Ban Nha, kể cả các chuyến thăm", ông Trump tuyên bố.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời dự đoán Madrid sẽ sớm phải thay đổi lập trường.

"Cứ chờ xem, rồi họ sẽ quay lại cầu xin thôi. Họ chắc chắn sẽ quay lại", ông Trump nói.

Ông Trump tiếp tục cáo buộc Tây Ban Nha không hợp tác trong NATO.

"Tây Ban Nha không đồng ý với bất cứ điều gì", ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh.

Ông cũng nhấn mạnh Washington không có lý do để tiếp tục duy trì quan hệ kinh tế với một quốc gia mà theo ông là không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong liên minh: "Chúng ta không nhất thiết phải giao thương với họ. Tôi không muốn tiếp tục bất kỳ hoạt động thương mại nào với Tây Ban Nha nữa".

Thậm chí, ông còn yêu cầu các quan chức Mỹ hành động ngay lập tức: "Hãy thực hiện ngay. Đừng nói chuyện với họ nữa".

Ông Trump còn cho rằng Tây Ban Nha đã hưởng lợi quá nhiều từ quan hệ thương mại với Mỹ.

"Họ kiếm được rất nhiều tiền từ chúng ta, nhưng rồi họ sẽ kiếm được ít hơn rất nhiều", Tổng thống Mỹ tuyên bố.

Những phát biểu cứng rắn của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh tranh cãi kéo dài về việc chia sẻ gánh nặng quốc phòng trong NATO.

Hiện Tây Ban Nha là quốc gia duy nhất trong liên minh chưa chấp nhận mục tiêu mới của NATO là nâng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP vào năm 2035. Madrid đã được miễn trừ và chỉ cam kết duy trì mức khoảng 2,1% GDP.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), chi tiêu quốc phòng của Tây Ban Nha đã tăng từ 1,4% GDP năm 2021 lên khoảng 2,1% GDP vào năm 2025, song vẫn thuộc nhóm thấp nhất trong NATO.

Trong khi đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã lên tiếng bảo vệ Madrid. Ông nhấn mạnh Tây Ban Nha đã có bước tiến đáng kể trong việc tăng ngân sách quốc phòng.

"Ông đã khiến Tây Ban Nha nâng mức chi lên 2%. Họ đã có một bước tiến rất lớn trong năm ngoái", ông Rutte nói với ông Trump, đồng thời thừa nhận vẫn còn "một số vấn đề cần giải quyết" liên quan đến mức đóng góp của Madrid.

Ngoài vấn đề quốc phòng, quan hệ Mỹ - Tây Ban Nha còn căng thẳng sau khi Madrid từ chối cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự chung tại Rota và Morón cũng như không phận Tây Ban Nha để hỗ trợ các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Thủ tướng Pedro Sánchez trước đó cũng công khai chỉ trích các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, cho rằng đây là hành động đơn phương có nguy cơ làm gia tăng bất ổn quốc tế.

Đáp lại những tuyên bố mới nhất của ông Trump, Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết Madrid coi đây là "chuyện bình thường" và không có ý định thay đổi mối quan hệ chính trị, kinh tế và xã hội mà nước này mô tả là "rất tốt đẹp" với Mỹ.

Chính phủ Tây Ban Nha cũng nhấn mạnh Mỹ hiện đang có thặng dư thương mại với nước này. Đồng thời, Madrid lưu ý rằng với tư cách là thành viên Liên minh châu Âu (EU), Tây Ban Nha không thể trở thành mục tiêu của các biện pháp thương mại đơn phương từ Washington, bởi chính sách thương mại thuộc thẩm quyền chung của EU chứ không phải từng quốc gia thành viên.