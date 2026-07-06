Nhân vật bí ẩn nhận “chạy” giám định tâm thần cho Phó Đức Nam - Mr Pips

Trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng, cơ quan điều tra cáo buộc bị can Nguyễn Đăng Quang phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cụ thể, dù không có khả năng nhưng Quang nhận hơn 2,5 tỷ đồng của bị can Phó Đức Thắng (bố đẻ Mr Pips), hứa “chạy” giám định tâm thần cho Phó Đức Nam nhưng không thực hiện.

Bị can Phó Đức Nam tức Mr Pips. Ảnh: FBNV.

Kết luận điều tra nêu Quang sinh năm 1980, quê Ninh Bình và thường trú tại Hà Nội cùng các thông tin nhân thân khác nhưng không nêu nghề nghiệp, nơi làm việc, cấp bậc hoặc chức vụ (nếu có) của bị can này.

Quang bị đề nghị truy tố theo khoản 4, Điều 174 (khung hình phạt 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân). Bản kết luận điều tra vụ án ban hành tháng 2/2026 thể hiện Quang bị tạm giam nhưng kết luận điều tra bổ sung hiện nay cho thấy, ông ta đang được thi hành biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Về hành vi phạm tội của Quang, điều tra xác định khi biết Phó Đức Nam bị bắt ngày 30/10/2024, Phó Đức Thắng nhờ bị can Phó Đức Tuấn (là cháu họ của ông Thắng) thuê luật sư bào chữa cho Nam đồng thời tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần rồi chữa bệnh.

Ngày 1/11/2024, ông Thắng thuê phòng tại khách sạn A25 và được Tuấn đưa một luật sư đến gặp.

Khi đó, ông Thắng đã trao đổi về việc con trai mình bị bắt về hành vi đánh nhau và lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vụ án Bùi Trung Đức (đã bị phạt 18 năm tù hồi tháng 9/2025).

Ông Thắng nhờ luật sư bào chữa cho Nam và được đồng ý nên vị luật sư ra về, chuẩn bị hồ sơ đăng ký bào chữa.

Một số trong rất nhiều siêu xe bị thu giữ trong vụ án, ảnh chụp tháng 12/2024.

Dù đã làm việc với luật sư, ông Thắng tiếp tục nhờ Tuấn tìm mối quan hệ để xin cho Nam được đi giám định tâm thần sớm nên Tuấn gọi điện hẹn Nguyễn Đăng Quang đi ăn tối.

Trong bữa ăn, ông Thắng nói chuyện về việc Nam bị bắt, nhờ Quang tìm “mối quan hệ tác động” để Nam sớm được đi giám định tâm thần và chữa bệnh.

Sáng hôm sau, ông Thắng kiểm tra thấy trong tài khoản ngân hàng còn khoảng 20 tỷ đồng nên nghĩ cần phải rút một khoản tiền để nhờ Tuấn giữ, sau này lo việc thăm nuôi, tiếp tế cho Nam và khắc phục hậu quả.

Do vậy, người đàn ông đến ngân hàng, làm thủ tục rút tổng cộng 7 tỷ đồng, đưa cho Tuấn nhờ giữ hộ. Tuấn đồng ý rồi liên lạc với mẹ vợ sống ở Hà Tĩnh để xin số tài khoản ngân hàng, chuyển lại toàn bộ cho bà.

Ngày 6/11/2024, ông Thắng đến nhà Tuấn, nói “đã mất hết” và nhờ tư vấn làm thế nào để không bị mất số tiền 7 tỷ đồng nói trên. Tuấn đã hướng dẫn và đọc cho ông Thắng viết giấy vay tiền, nội dung vị này nợ mẹ vợ Tuấn 10 tỷ đồng.

Điều tra xác định trên thực tế không có khoản nợ này, việc viết giấy chỉ nhằm che giấu nguồn gốc số tiền 7 tỷ đồng.

Để chắc chắn, Tuấn còn hướng dẫn mẹ vợ ký tên vào giấy vay tiền do bị can Thắng viết vào dặn nếu sau này có ai hoặc cơ quan nào hỏi, phải nói số tiền 7 tỷ đồng trong tài khoản là tiền do Phó Đức Thắng trả nợ theo giấy vay tiền.

Cũng trong tháng 11/2024, Tuấn tiếp tục hẹn bị can Thắng đi ăn tối cùng Nguyễn Đăng Quang và được Quang khẳng định có thể giúp Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần sớm rồi chữa bệnh nhưng cần tạm ứng trước 100.000 USD (tương đương hơn 2,5 tỷ đồng).

Bị can Thắng gọi điện nhờ người thân là anh Phó Đức Anh (SN 1991) chở đi rút 5 tỷ đồng rồi chuyển hơn 2,5 tỷ đồng cho Quang. Số tiền còn lại là hơn 2,4 tỷ, Thắng nhờ anh Đức Anh giữ để thăm nuôi, tiếp tế cho Phó Đức Nam.

Phần mình, sau khi nhận tiền từ Phó Đức Thắng, bị can Quang nộp vào tài khoản của Công ty Chứng khoán FPTS để trả nợ và chi tiêu cá nhân hoặc gửi người khác giữ hộ.

Cơ quan điều tra cáo buộc, dù không có chức năng, nhiệm vụ nhưng Quang vẫn nhận hơn 2,5 tỷ đồng của Phó Đức Thắng và hứa hẹn xin cho Phó Đức Nam được đi giám định tâm thần và chữa bệnh. Do vậy, Quang phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Với Phó Đức Tuấn, điều tra xác định anh ta biết rõ việc Phó Đức Nam đã bị cơ quan điều tra khởi tố, tạm giam và số tiền 7 tỷ đồng mà Phó Đức Thắng nhờ giữ hộ là tiền phạm tội mà có.

Tuy nhiên, Tuấn vẫn nhận số tiền nêu trên của bị can Thắng rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng của mẹ vợ đồng thời hướng dẫn viết giấy vay 10 tỷ đồng để hợp thức, không cho cơ quan điều tra xác minh, thu giữ. Hành vi của Phó Đức Tuấn phạm tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Trong vụ án, ông Phó Đức Thắng bị điều tra xác định phạm tội "Rửa tiền" do giúp con trai lập doanh nghiệp, mua nhà đất bằng số tiền Mr Pips có được từ 920 lần lừa đảo.