Sập bẫy Mr Pips, người phụ nữ bị lừa sạch 35 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế xảy ra trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Cầm đầu đường dây là Phó Đức Nam (Mr Pips). Tài liệu điều tra thu thập được có đủ cơ sở kết luận Mr Pips đã phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, bị can chịu trách nhiệm với toàn bộ 738 vụ, tổng số 1.301 tỷ đồng.

Kết luận điều tra nêu, dù không được cấp giấy phép nhưng các đối tượng trong vụ án vẫn điều hành nhân viên hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, tư vấn chứng khoán, tài chính, tạo lập các website liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 để tổ chức, vận hành các sàn giao dịch chứng khoán, forex nhằm lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của Mr Pips và đồng bọn là dụ dỗ khách hàng đầu tư, khi "con mồi" đổ tiền, các bị can làm "cháy tài khoản" khiến nạn nhân bị thua lỗ, mất sạch tiền.

Nạn nhân mất ít thì vài chục triệu đồng, có nhiều người mất tới hàng chục tỷ đồng.

Phó Đức Nam (Mr Pips) thường khoe cuộc sống xa hoa để "lùa gà".

Trong số các nạn nhân, người bị lừa nhiều nhất tới 35 tỷ đồng là chị N.T.N. (SN 1986, trú tại TP.HCM). Từ tháng 11/2021 đến tháng 5/2024, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo như Yến, Tú, Hà, Đỗ Tuấn, Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Anh Vũ, Trần Chiến, Trần Minh Đức để dụ dỗ chị N.T.N. tham gia đầu tư trên sàn forex ScopeMarkets của Mr Pips.

Từ 24/12/2021 đến 14/5/2024, chị N. đã chuyển tiền đến các tài khoản liên kết với sàn do đối tượng cung cấp gồm: tài khoản tại ngân hàng Vietcombank (Công ty CP Thanh toán Ngân Lượng), tại MBBank, tại ngân hàng ACB (Công ty TNHH Rowna) và tài khoản tại HDBank, với tổng số tiền 35 tỷ đồng. Quá trình đầu tư, chị N. chưa rút được tiền. Sau đó, tài khoản đầu tư bị “cháy”, toàn bộ số tiền của nạn bị thua lỗ. Người phụ nữ bị chiếm đoạt toàn bộ 35 tỷ đồng.

Một phụ nữ khác ở TP.HCM cũng bị lừa hơn 18 tỷ đồng với thủ đoạn tương tự của đường dây lừa đảo này. Tháng 4/2022, các đối tượng sử dụng các tài khoản liên lạc qua Zalo để tiếp cận, dụ dỗ chị N.T.H.P (SN 1989) mở tài khoản đầu tư trên các sàn forex ZenoMarkets.com và LPLtrade.com.

Từ 8/4/2022 đến 30/11/2022, chị P. sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình chuyển hơn 20 tỷ đồng đến các tài khoản liên kết với sàn. Trong quá trình đầu tư, chị P. rút được 1,9 tỷ đồng về tài khoản cá nhân. Tuy nhiên sau đó, tài khoản bị “cháy”, toàn bộ số tiền còn lại bị thua lỗ. Chị P. bị chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2021, các đối tượng tự xưng là nhân viên công ty chứng khoán quốc tế sử dụng các tài khoản Zalo như Khánh Đăng, Hà Phương để liên hệ, dụ dỗ chị H.T.H. (SN 1976, trú tại TP.HCM) mở tài khoản đầu tư trên sàn forex do Phó Đức Nam quản lý là Dktrade.

Từ 1/7/2021 đến 7/7/2021, chị H. sử dụng các tài khoản ngân hàng của mình để chuyển tiền đến tài khoản liên kết với sàn do các đối tượng cung cấp tại ngân hàng Vietcombank, đứng tên Công ty CP Ngân Lượng, với tổng số tiền 12,125 tỷ đồng.

Trong quá trình đầu tư, chị H. đã rút được gần 23 triệu đồng về các tài khoản cá nhân từ một tài khoản không rõ nguồn. Sau đó, tài khoản đầu tư bị “cháy”, toàn bộ số tiền còn lại bị thua lỗ. Tổng số tiền chị H. bị chiếm đoạt được xác định là hơn 12 tỷ đồng.