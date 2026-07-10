Ukraine tung "quái vật tàng hình" mới cực mạnh, bay xa tới 3.400km khiến Moscow "ngồi trên đống lửa"

"Quái vật tàng hình" FP-1 ER mới của Ukraine. Ảnh Euromaidanpress

Khoảng 7 UAV của Ukraine đã tham gia cuộc tấn công, đánh trúng Nhà máy lọc dầu Omsk, một trong 11 cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga. Cuộc tập kích hôm 7/7 đã làm hư hại hai phân xưởng chưng cất với tổng công suất xử lý khoảng 50.000 tấn dầu mỗi ngày. Đến ngày hôm sau, nhà máy đã tạm dừng hoạt động giao dịch trên Sàn giao dịch Hàng hóa Quốc tế St. Petersburg. Theo Euromaidanpress, UAV mới cực mạnh của Ukraine tham gia cuộc tấn công là FP-1 ER.

"Quái vật tàng hình" mới của Ukraine có gì đặc biệt?

Theo nhà thiết kế Denys Shtilierman của Fire Point, phiên bản FP-1 Extended Range (FP-1 ER) có tầm bay khoảng 3.400 km, gấp hơn ba lần mẫu FP-1 ban đầu.

Các chuyên gia phân tích hình ảnh từ cuộc tấn công nhận thấy điểm khác biệt lớn nhất của FP-1 ER là đôi cánh dài hơn và được thiết kế lại, nhiều khả năng tích hợp thêm các thùng nhiên liệu bên trong.

Chuyên gia UAV người Canada Roy nhận định: "Cánh của phiên bản mới dài hơn, có hình dạng khác mẫu trước và được cho là chứa thêm các thùng nhiên liệu".

Việc mở rộng sải cánh có thể khiến giá thành mỗi chiếc FP-1 ER tăng so với mức khoảng 50.000 USD của phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là phương án có chi phí thấp hơn đáng kể so với các loại vũ khí tấn công tầm xa khác của Ukraine.

Theo bài viết, Ukraine có thể mua nhiều UAV FP-1 ER với chi phí tương đương một tên lửa hành trình FP-5, vốn được cho là có giá khoảng 500.000 USD mỗi quả.

Fire Point cho biết hãng hiện có thể sản xuất khoảng 300 UAV FP-1 và FP-2 mỗi ngày.

Bay thấp để tránh radar

Bài viết cho biết quân đội Nga đã triển khai máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50U cùng tiêm kích tàng hình Su-57 nhằm đánh chặn các UAV Ukraine.

Trước đó, vào ngày 4/7, Nga được cho là đã sử dụng A-50U để phát hiện và bắn hạ một nhóm tên lửa hành trình FP-5.

Tuy nhiên, trong cuộc tấn công nhằm vào Omsk, các UAV FP-1 ER vẫn vượt qua được hệ thống phòng không.

Theo chuyên gia Michael Bohnert thuộc RAND Corporation, các UAV này bay với tốc độ chậm nên Nga có thể đã theo dõi chúng trong nhiều giờ trước khi chúng tới mục tiêu. Tuy nhiên, việc bay ở độ cao rất thấp khiến chúng khó bị radar phát hiện.

Ông nhận định: "Việc A-50U và Su-57 phải hạ thấp độ cao để tìm kiếm mục tiêu cho thấy những UAV này cực kỳ khó phát hiện".

Đầu đạn mạnh hơn

Các phiên bản FP-1 trước đây chỉ mang đầu đạn khoảng 60 kg, bị đánh giá là thiếu sức công phá.

Fire Point sau đó đã nâng cấp thiết kế để mang đầu đạn 105 kg.

Bài viết cho rằng thiệt hại tại nhà máy lọc dầu Omsk cho thấy nhiều khả năng FP-1 ER sử dụng phiên bản đầu đạn lớn hơn này. Dù tải trọng tăng thường làm giảm tầm bay, thiết kế cánh mới và lượng nhiên liệu lớn hơn đã bù đắp được nhược điểm đó.

Khả năng dẫn đường vẫn là ẩn số

Theo Euromaidanpress, Fire Point có thể kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính với tín hiệu vệ tinh. Tuy nhiên, cách thức dẫn đường chính xác vẫn chưa được tiết lộ.

Việc UAV có thể bay hàng nghìn km nhưng vẫn đánh trúng mục tiêu được xem là dấu hiệu cho thấy công nghệ UAV tầm xa của Ukraine đang ngày càng hoàn thiện.

Euromaidanpress nhận định các nhà máy lọc dầu là mục tiêu khó bị phá hủy hoàn toàn và Nga thường khôi phục hoạt động khá nhanh sau các đợt tấn công. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của FP-1 ER, Ukraine được cho là đã có trong tay một loại UAV tấn công tầm xa giá rẻ, bay thấp và khó bị phát hiện, giúp mở rộng khả năng tập kích sâu vào các mục tiêu chiến lược bên trong lãnh thổ Nga.