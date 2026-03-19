Bóc gỡ “đế chế” lừa đảo 5.300 tỷ của Mr. Pips: Dấu ấn lặng thầm của trinh sát trẻ

Những ngày đầu tháng 10/2024, “đế chế” lừa đảo ngoại hối xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cầm đầu bị triệt phá. Đến nay, dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước sự kiện này. Chiến công này được xem là một trong những chuyên án tiêu biểu của Công an TP Hà Nội, không chỉ bởi việc khởi tố hàng chục đối tượng mà còn bởi quy mô truy vết, phong tỏa tài sản chưa từng có tiền lệ.

Con số hơn 5.300 tỷ đồng bị phong tỏa – từ xe sang, bất động sản trong và ngoài nước, tài khoản ngân hàng quốc tế, cho tới 246kg vàng nguyên khối – đã gây chấn động dư luận và khiến nhiều cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đặc biệt quan tâm. Nhưng phía sau những con số “biết nói” ấy là hành trình âm thầm, bền bỉ của những người lính trinh sát – những người làm việc trong im lặng để tạo nên chiến công thầm lặng.

Khối tài sản thu giữ trong vụ án Mr Pips và đồng phạm đã lên đến hơn 5.300 tỷ đồng

Trong chuyên án ấy, Đại uý Nguyễn Hữu Dũng (sinh năm 1991) đang công tác tại Tổ phòng chống tội phạm, công an phường Cầu Giấy, Hà Nội đóng vai trò là một trong những xích quan trọng.

Từ dấu hiệu nhỏ đến chuyên án đặc biệt

Đại uý Nguyễn Hữu Dũng chia sẻ, hành trình bóc trần đường dây lừa đảo không bắt đầu từ những đơn tố cáo ồn ào, mà từ những biểu hiện rất nhỏ. Một số sinh viên tìm đến Công an phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội), phản ánh về các “công việc lương cao” liên quan tư vấn đầu tư chứng khoán quốc tế. Dù chưa trở thành nạn nhân, họ đủ tỉnh táo để nhận ra những dấu hiệu bất thường.

Từ những thông tin rời rạc ấy, các trinh sát hình sự bắt đầu lần theo dấu vết. Qua xác minh, bức tranh dần hiện rõ: đây không phải hoạt động đầu tư đơn thuần, mà là một hệ thống lừa đảo được tổ chức chặt chẽ, phân tầng, vận hành như một “doanh nghiệp ngầm”. Từ đây, một chuyên án được xác lập.

Tham gia từ những ngày đầu, Đại uý Nguyễn Hữu Dũng bước vào guồng quay căng thẳng của chuyên án với tinh thần của một cán bộ trẻ nhưng dày dạn ý chí. Chia sẻ với chúng tôi, Đại uý Dũng cho biết, mặc dù không sinh ra và lớn lên trong một gia đình không có truyền thống ngành công an nhưng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã mong muốn phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Khởi đầu là một chiến sĩ nghĩa vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, sau đó, anh thi đỗ vào Khoa Trinh sát của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Tốt nghiệp, anh công tác tại phòng Bảo vệ trụ sở cơ quan Đảng và Quốc hội của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trước khi chuyển về Tổ Cảnh sát hình sự, Công an phường Dịch Vọng (Hà Nội). Nay, anh công tác tại Tổ phòng, chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy.

Theo chia sẻ của Dũng, những năm công tác tại phường đã giúp anh tích lũy kinh nghiệm thực tế, rèn luyện khả năng quan sát, phân tích và đặc biệt là sự kiên nhẫn. Và trong chuyên án Phó Đức Nam, những phẩm chất đó được phát huy tối đa.

“Có ngày đi từ 5–6 giờ sáng, đến khi về đã gần nửa đêm. Vừa đặt lưng xuống lại có việc, anh em lại dậy ngay. Những bữa cơm vội, những giấc ngủ chập chờn trở thành điều quen thuộc”, Đại uý Dũng kể.

Không chỉ vất vả về thời gian, các trinh sát còn phải đối mặt với thách thức về chuyên môn. Các đối tượng sử dụng những khái niệm như Forex, tiền điện tử, chứng khoán quốc tế – những lĩnh vực không phải ai cũng am hiểu. Để theo kịp, cán bộ điều tra phải tự học, tự nghiên cứu. Có những buổi tối, phòng làm việc trở thành “lớp học đặc biệt”, nơi cán bộ công an cùng chuyên gia phân tích mô hình vận hành của các sàn giao dịch, cách dòng tiền được dẫn dụ qua từng lớp vỏ bọc. Với Dũng, đây vừa là áp lực, vừa là cơ hội để hoàn thiện bản thân. “Muốn đấu tranh với tội phạm công nghệ cao thì mình cũng phải hiểu công nghệ của họ”, Đại uý Dũng chia sẻ.

Đại uý Nguyễn Hữu Dũng.

Theo anh Dũng, khó khăn lớn nhất trong vụ án này là việc theo dõi các đối tượng cầm đầu. Chúng di chuyển liên tục, sử dụng ô tô, sinh hoạt tại các khu chung cư cao cấp với hệ thống an ninh nghiêm ngặt. Trinh sát phải bám theo từ xa, ghi nhận từng chi tiết nhỏ. Có những ngày mưa lớn, hành trình theo dõi trở nên gian nan hơn bao giờ hết.

“Đối tượng đi ô tô trên Đại lộ Thăng Long, anh em đi xe máy phía dưới. Mưa ướt hết người nhưng không ai dừng lại, chỉ sợ mất dấu”, Đại uý Dũng nhớ lại.

Có chuyến đi từ Hà Nội lên các tỉnh lân cận chỉ để xác minh một chi tiết nhỏ. Nhưng chính những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy, khi ghép lại, đã tạo nên bức tranh toàn diện về đường dây tội phạm.

Bóc tách “kịch bản tâm lý” của tội phạm

Đại uý Dũng cho biết, sau một thời gian xác minh, kết quả điều tra cho thấy, đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu được xây dựng như một “cỗ máy lừa đảo” hoàn chỉnh. Các đối tượng không chỉ sử dụng công nghệ mà còn dựng lên kịch bản tâm lý tinh vi: tạo dựng niềm tin, dẫn dắt đầu tư, rồi tiếp tục “giữ chân” nạn nhân bằng những lời hứa lợi nhuận.

Đáng chú ý, nhiều nạn nhân không biết mình bị lừa. Họ tin rằng mình chỉ “đầu tư thua lỗ”. Chỉ khi được lực lượng chức năng giải thích, sự thật mới dần được hé lộ. Không ít gia đình rơi vào bi kịch khi mất toàn bộ tài sản, thậm chí vay mượn để “gỡ gạc”.

Chính những câu chuyện ấy, theo Đại uý Dũng đã trở thành động lực để Ban chuyên án đẩy nhanh tiến độ. Bước ngoặt đến khi xác định được vị trí của Phó Đức Nam, khi thông tin đối tượng xuất hiện tại TP.HCM được xác nhận, toàn bộ lực lượng lập tức chuyển trạng thái. Các phương án phối hợp được triển khai khẩn trương. Tổ công tác từ Hà Nội nhanh chóng di chuyển, phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức vây bắt.

“Đây là thời điểm không thể bỏ lỡ. Nếu để đối tượng rời đi, việc truy bắt sẽ khó khăn hơn rất nhiều”, Đại uý Dũng chia sẻ.

Việc bắt giữ thành công đối tượng cầm đầu đã mở ra giai đoạn bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Trong suốt quá trình điều tra, theo Đại uý Dũng thử thách không chỉ đến từ sự tinh vi của tội phạm mà còn từ những cám dỗ vật chất. Với nguồn tiền khổng lồ, các đối tượng tìm cách tác động, gây ảnh hưởng.

"Đối tượng Phó Đức Nam là một đối tượng rất thông minh. Trong câu chuyện nói với chúng tôi, hắn cho biết, từ khi học lớp 1 hắn đã luôn có tâm lý muốn đứng đầu tất cả các hoạt động. Khi bị bắt, với số lượng tài sản thu giữ lớn, hắn cũng gợi ý "chi" cho chúng tôi để được giảm trách nhiệm. Làm án lớn, đối tượng nhiều tiền thì càng phải giữ mình. Đó không chỉ là kỷ luật, mà còn là danh dự của người chiến sĩ Công an nhân dân”, Đại uý Dũng khẳng định.

Đến nay, vụ án Phó Đức Nam, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội và khởi tố nhiều bị can, xác minh và ghi lời khai của hơn 600 đối tượng là nhân viên tại các văn phòng trong vụ án; xác minh và ghi lời khai của hơn 800 người là bị hại của vụ án.

Ghi nhận và phía sau chiến công

Với những đóng góp nổi bật, Đại uý Nguyễn Hữu Dũng vừa được đề cử danh hiệu Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025.

Theo Đại uý Nguyễn Bá Toàn, đồng nghiệp cùng công tác Tổ phòng chống tội phạm Công an phường Cầu Giấy, Đại uý Nguyễn Hữu Dũng là trinh sát điềm tĩnh nhưng sắc sảo, đặc biệt nhạy bén với tội phạm công nghệ cao. Những mảng phức tạp như chứng khoán, tiền điện tử - vốn là “vỏ bọc” của nhiều đối tượng - lại trở thành lợi thế giúp anh sớm nhận diện thủ đoạn, góp phần định hướng điều tra ngay từ đầu.

Đại uý Dũng cùng các đồng đội họp bàn phương án đấu tranh với tội phạm công nghệ cao

Không chỉ giỏi về nghiệp vụ, Dũng còn là người bền bỉ, lăn xả trong từng mũi trinh sát. Dù phải bám địa bàn tại các khu chung cư cao cấp với nhiều lớp kiểm soát, anh vẫn kiên trì theo dấu, linh hoạt xử lý tình huống, cùng đồng đội tháo gỡ nhiều điểm nghẽn quan trọng của chuyên án.

"Ở Dũng còn là tinh thần trách nhiệm và sự chân thành. Anh luôn sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng đội, hòa đồng trong tập thể, nhiệt tình với các hoạt động chung. Với anh em, Dũng không chỉ là một trinh sát giỏi mà còn là chỗ dựa tin cậy trong mỗi chuyên án", Đại uý Nguyễn Bá Toàn nói.

Những chuyên án khép lại, nhưng dư âm vẫn còn. Từ thực tế vụ án, Đại uý Dũng khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao, đặc biệt thông tin mời chào trên không gian mạng.