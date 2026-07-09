Ngôi nhà hai tầng ở Bắc Ninh đổ sập

Khoảng 10h, ngôi nhà rộng khoảng 60 m2 mỗi sàn, tầng 1 kinh doanh quán cơm, bất ngờ nghiêng và đổ sập, tạo tiếng động lớn, bụi bao trùm khu vực. Gạch đá, bêtông, cốt thép cùng nhiều vật dụng bên trong bị vùi lấp dưới đống đổ nát. Một xe máy dựng trước cửa bị gạch đá đè trúng.

Nhân chứng sống gần hiện trường cho biết khi phát hiện nhà có dấu hiệu nghiêng, một số người ở quán cơm và công trình bên cạnh đã di tản ra ngoài.

Hiện trường nhà hai tầng đổ sập sáng 9/7. Ảnh: Gia sư Bắc Giang

Công trình liền kề, nơi đang được phá dỡ để chuẩn bị xây mới, cũng bị ảnh hưởng. Hàng rào tôn cao nhiều mét bị sức ép từ vụ sập làm cong vênh, đổ gập xuống nền đất, nhiều khung thép biến dạng.

Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, cho biết sự việc không gây thiệt hại về người, quán cơm hai tầng và mảnh đất đang phá dỡ cùng một chủ. Chính quyền đã phối hợp với công an phong tỏa hiện trường, kiểm tra hiện trạng công trình, rà soát nguy cơ mất an toàn đối với các nhà dân liền kề.

Vụ sập nhà khiến giao thông trên đường Lê Lợi bị gián đoạn trong thời gian lực lượng chức năng xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân.