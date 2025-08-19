Tổng Bí thư, Thủ tướng cắt băng khánh thành, khởi công 250 công trình
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng cắt băng khánh thành, khởi công 250 công trình trên cả nước, sáng 19/8.
Tổng mức đầu tư 250 dự án là 1.280.000 tỷ đồng.
Lể khởi công tổ chức tại 80 điểm cầu nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Cuối chương trình, 250 công trình trọng điểm được đồng loạt khánh thành và khởi công, gồm 89 công trình khánh thành, 161 công trình khởi công, với tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỷ đồng. Các dự án này được kỳ vọng giúp GDP Việt Nam tăng 8,3-8,5% trong năm 2025, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.
Tại điểm cầu Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước lên cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Ảnh: Giang Huy
Dự án sân bay quốc tế Gia Bình, quy mô gần 1.960 ha tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng, Lâm Thao (Bắc Ninh), chính thức được khởi công. Với vị trí kết nối thuận lợi giữa Hà Nội, Bắc Ninh và Hải Dương, công trình được kỳ vọng trở thành cửa ngõ giao thương mới, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không tăng cao, đồng thời thúc đẩy Bắc Ninh và vùng Bắc Bộ phát triển thành cực tăng trưởng mới.
Theo quy hoạch, cảng hàng không Gia Bình có công suất 30 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và đạt 50 triệu khách vào năm 2050. Dự án dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, kịp phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2027.
Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, nhấn mạnh đây là công trình trọng điểm quốc gia, mang tầm vóc quốc tế, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong quy hoạch tổng thể hệ thống cảng hàng không toàn quốc. Cảng Gia Bình được định vị là sân bay lưỡng dụng chiến lược của vùng Thủ đô, vừa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
Bộ trưởng đề nghị tỉnh Bắc Ninh khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ.
Thiết bị trên công trường sân bay Gia Bình. Ảnh: Báo Bắc Ninh
Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện này nối tiếp loạt 80 công trình được khởi công, khánh thành ngày 19/4 vừa qua, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thủ tướng ôn lại cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. "Nhìn lại chặng đường 80 năm càng thêm trân quý, chúng ta càng hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do, biết ơn sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông, đồng thời vững tin vào tương lai, để thực hiện những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam", Thủ tướng nói.
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy
Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn bứt phá với tinh thần Đảng chỉ đạo, Quốc hội thống nhất, nhân dân đồng tình; "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Chính phủ tập trung khơi thông nguồn lực, phát triển nhanh, đồng bộ. Đến cuối năm 2025, cả nước sẽ có 3.000 km đường cao tốc, khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hải Phòng, các cảng biển lớn... Đây là tiền đề cho tăng trưởng bền vững, phấn đấu đạt mức trên 8% trong năm 2025 và hướng tới hai con số trong những năm tiếp theo.
Thủ tướng khẳng định những công trình lớn thể hiện ý chí, quyết tâm và sự trưởng thành của người Việt Nam. Nếu trước đây các cây cầu lớn qua sông Tiền, sông Hậu phải thuê thiết kế, thi công nước ngoài, thì nay Việt Nam tự nghiên cứu, đầu tư và làm chủ công nghệ. Ông biểu dương các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn đã nỗ lực vượt khó, làm việc ngày đêm, đổi mới tư duy, cách làm để đưa hàng loạt công trình vào đời sống. Ông yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị liên quan khai thác hiệu quả công trình đã khánh thành, phát huy nguồn lực và phấn đấu vượt tiến độ công trình khởi công.
Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc "3 có, 2 không": có lợi ích Nhà nước, có lợi ích người dân, có lợi ích doanh nghiệp; không tham nhũng, không tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí. "Mỗi cá nhân cần nâng cao trách nhiệm với công việc, với ngành và hơn hết là với nhân dân, với Tổ quốc, để tất cả vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước", ông nói.
Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ để đưa các công trình trọng điểm - đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, trung tâm chuyển đổi số - vào khai thác dịp 19/12 tới, góp phần đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội.
Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Giang Huy
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN.
Ghi nhận thành tích trong đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, Thủ tướng cũng đã quyết định tặng bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu.
Cầu Phước Lộc - cầu vòm thép đầu tiên của tỉnh Quảng Ngãi (trước đây có tên là cầu Trà Khúc 3) tổng vốn 850 tỷ đồng, do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, chính thức thông xe.
Cầu dài 3,5 km, trong đó cầu 708 m, đường dẫn 1,8 km. Công trình khởi công cuối 2022 nhằm nối quốc lộ 24B ở bờ bắc sông Trà Khúc (đường đi xuyên cánh đồng) với tỉnh lộ ĐT 623B ở bờ nam sông.
Đoàn xe chạy trên cầu Phước Lộc thời điểm thông xe, sáng 19/8. Ảnh: Phạm Linh
Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh phát triển hạ tầng giao thông là nhiệm vụ then chốt để tạo sự liên kết vùng, thúc đẩy kinh tế - xã hội. Tỉnh ưu tiên hoàn thiện các tuyến giao thông chiến lược. Cầu sẽ kết nối người dân đôi bờ sông với các quốc lộ, cao tốc, là điểm nhấn kiến trúc, góp phần chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển khu vực bắc sông Trà Khúc.
Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết theo quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ có 19 cầu đường bộ qua sông Hồng. Trong năm 2025, thành phố dự kiến triển khai xây dựng 7 cầu mới, trong đó có cầu Ngọc Hồi.
"Cây cầu có ý nghĩa chính trị, kinh tế quan trọng, không chỉ kết nối Hà Nội với Hưng Yên, mà còn đảm bảo an ninh quốc phòng, tăng cường giao lưu văn hóa, phát triển đô thị, du lịch đôi bờ sông Hồng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số vào những năm tiếp theo", ông Thanh nói.
Dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn dài khoảng 7,5 km, tổng mức đầu tư 12.000 tỷ đồng từ ngân sách Hà Nội và Trung ương, dự kiến hoàn thành năm 2028. Trong đó, đoạn thuộc Hà Nội dài 5,2 km, gồm cầu chính 680 m (nhịp dây văng 350 m, trụ tháp cao 126 m); đoạn thuộc Hưng Yên dài 2,3 km gồm đường dẫn và đường song hành hai bên. Cầu rộng 38 m, bố trí 6 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp.
Công trình được kỳ vọng tạo liên kết mới giữa Hà Nội và Hưng Yên, kết nối các khu đô thị phía Nam, đồng thời mở rộng không gian phát triển với các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh, góp phần hình thành trục giao thông quan trọng trong vùng Thủ đô.
Hiện nay, Hà Nội có 9 cầu bắc qua sông Hồng gồm Thăng Long, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Nhật Tân, Vĩnh Thịnh, Long Biên, Văn Lang, Trung Hà. Theo quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2050, thành phố sẽ bổ sung thêm 9 cầu nữa: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc, Hồng Hà, Mễ Sở (vành đai 4), Thăng Long mới (vành đai 3), Thượng Cát, Ngọc Hồi (vành đai 3,5) và Phú Xuyên.
Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các lãnh đạo Hà Nội tại buổi khởi công. Ảnh: Võ Hải
Tại xã Lao Bảo, Công ty cổ phần Phong Điện Hải Anh với hợp với tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện gió Hải Anh. Dự án khởi công vào tháng 12/2023, công suất 40 MW với 8 trụ tuabin 5 MW, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng; sản lượng điện hàng năm khoảng 118 triệu kWh giúp giảm phát thải hơn 77.000 tấn CO2 tương đương với khả năng hấp thụ của 8.000 ha rừng. Đây cũng là dự án điện gió trên bờ đầu tiên tham gia Cơ chế tín chỉ chung JCM, trong khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản.
Dự án điện gió Hải Anh 8 trụ tuabin. Ảnh: Đắc Thành
Ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Trị, cho biết khi đi vào vận hành, nhà máy cung cấp khoảng 118 triệu kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần giảm áp lực thiếu điện, bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho Quảng Trị và khu vực lân cận.
Dự án kỳ vọng mang lại doanh thu trên 200 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp khoảng 20 tỷ đồng/năm vào ngân sách địa phương. Trong quá trình thi công, dự án đã đầu tư, nâng cấp gần 10 km đường giao thông, tạo thuận lợi cho nhân dân, mở rộng giao thương và hạ tầng vùng dự án.
"Dự án đã cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về chuyển dịch năng lượng, thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đồng thời góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Quảng Trị - tỉnh đi đầu về năng lượng tái tạo ở miền Trung", ông Nam nói.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt "Đoàn tàu 5 cửa ô" lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của kinh thành Thăng Long xưa, các toa tàu được đặt theo tên 5 cửa ô gồm: Ô Cầu Dền, Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Giấy, Ô Chợ Dừa và Ô Đống Mác, những cái tên gợi nhắc đến lịch sử nghìn năm văn hiến của mảnh đất kinh kỳ và di sản vùng đồng bằng sông Hồng.
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt "Đoàn tàu 5 cửa ô". Ảnh: Hoàng Phong
Đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế ngồi 2 tầng và 2 toa dành riêng phục vụ du khách check-in. Các toa xe có nội thất sang trọng được thiết kế theo chủ đề riêng và có từ 40 đến 60 chỗ ngồi trên mỗi toa. Trong hành trình, du khách sẽ được thưởng thức nhiều loại hình văn hóa nghệ thuật truyền thống như dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, hát xẩm...
Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ra mắt "Đoàn tàu 5 cửa ô". Ảnh: Hoàng Phong
Đoàn tàu "Hà Nội 5 Cửa Ô" không chỉ là một sản phẩm du lịch mới, thể hiện nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và kết hợp giữa bảo tồn giá trị truyền thống với đổi mới sáng tạo, đưa đường sắt trở lại với đời sống đô thị một cách gần gũi và sinh động, góp phần quảng bá và phát triển du lịch, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Dự kiến, đoàn tàu 5 cửa ô sẽ được đưa vào khai thác trong tháng 9.
Bên trong tàu du lịch hai tầng 5 cửa ô ở Hà Nội
Sáng nay nhiều địa phương đồng loạt khởi công các dự án hạ tầng tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và phát triển nhà ở xã hội, góp phần giải quyết nhu cầu an cư và ổn định đời sống người dân.
Tại Ninh Bình, khu tái định cư Đồng Văn với tổng vốn gần 10 tỷ đồng được triển khai nhằm bố trí cho các hộ dân nằm trong diện giải tỏa của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dài 86 km đi qua 21 xã, phường. Tuyến dự kiến thu hồi hơn 612 ha đất, trong đó phần lớn là đất nông nghiệp, ảnh hưởng trực tiếp đến hàng nghìn hộ dân.
Ở Thanh Hóa, hai khu tái định cư Bỉm Sơn và Thăng Bình với tổng diện tích hơn 5,8 ha cũng được khởi công. Tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua địa bàn tỉnh dài hơn 95 km, liên quan tới gần 4.000 hộ dân cùng nhiều cơ quan, trường học. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng 39 khu tái định cư với tổng diện tích gần 300 ha, kinh phí gần 3.900 tỷ đồng, phấn đấu cơ bản bàn giao mặt bằng cho dự án trước tháng 12/2026.
Tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp khởi công khu tái định cư Điện Bàn Bắc, vốn đầu tư hơn 76 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tháng 11/2026. Đoạn tuyến đường sắt tốc độ cao đi qua thành phố dài hơn 116 km, ảnh hưởng hơn 2.100 hộ dân. Thành phố dự kiến phải bố trí khoảng 3.200 lô tái định cư, với tổng kinh phí cho giải phóng mặt bằng và tái định cư hơn 16.600 tỷ đồng.
Khu vực khởi công dự án tái định cư dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tại phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Đông
Cùng ngày, tại Quảng Trị, dự án Nhà ở xã hội Bảo Ninh I với 432 căn hộ được khởi công. Công trình có mật độ xây dựng 28,25%, gồm hai khối nhà ở xã hội cao 9 tầng và hai khối thương mại dịch vụ 3 tầng. Dự án không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, cán bộ, công nhân viên chức mà còn tạo dựng môi trường sống xanh, hiện đại sau khi địa giới hành chính được sắp xếp, trung tâm hành chính đặt tại Đồng Hới.
Tại điểm cầu Hà Nội, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết giai đoạn 2021-2025, đầu tư kết cấu hạ tầng được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá chiến lược, trải dài từ công nghiệp, năng lượng, giao thông đến an sinh xã hội. Trong đó, nhà ở xã hội được coi là trụ cột nhân văn. Từ năm 2021 đến nay, cả nước đã triển khai 692 dự án với khoảng 634.000 căn, hướng tới mục tiêu một triệu căn vào năm 2030. Cùng thời gian, hơn 334.200 căn nhà tạm, dột nát đã được xóa bỏ, về đích sớm hơn kế hoạch 5 năm 4 tháng.
"Đây không chỉ là con số, mà là minh chứng cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thể hiện khát vọng mọi người dân đều có chỗ ở ổn định", Bộ trưởng khẳng định.
Song song với đó, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm được triển khai. Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã hoàn thành 455 km cao tốc, nâng tổng số lên 2.476 km; dự kiến cuối năm đạt 3.000 km, tiến tới 5.000 km vào năm 2030. Việc khởi công tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi hôm nay là mảnh ghép cuối cùng của trục Bắc - Nam.
Với lợi thế hơn 3.260 km bờ biển, nhiều công trình cảng biển, luồng thủy quan trọng như Cái Mép - Thị Vải, Lạch Huyện, Sông Hậu, kênh Chợ Gạo đã và đang được triển khai, cùng các dự án mới tại Hòn Khoai, Bãi Gốc, Cần Giờ, Nam Đồ Sơn. Những dự án này được kỳ vọng thúc đẩy logistics, giảm chi phí vận tải, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.
Ở lĩnh vực đường sắt, các dự án khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang được khởi công, tạo nền tảng cho phát triển hệ thống đường sắt hiện đại.
Trong xây dựng dân dụng, tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt 44,9%, dân cư đô thị được cấp nước sạch 94%, diện tích nhà ở bình quân đạt 26,6 m2 sàn/người.
Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định để có thành quả này, hàng vạn kỹ sư, công nhân đã làm việc liên tục "3 ca 4 kíp", sẵn sàng thi công xuyên lễ, xuyên Tết, vượt qua thiên tai, dịch bệnh, biến động giá vật liệu. "250 dự án trọng điểm khởi công, khánh thành hôm nay không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, chung tay vượt khó, mà còn là biểu tượng của khát vọng phát triển, ý chí vươn lên của toàn dân tộc", ông nói.
Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tuyến dài 11,5 km, đi qua các phường Liên Chiểu, Hòa Khánh và xã Bà Nà, bắt đầu từ nút giao Hòa Liên (Km66+000) trên tuyến La Sơn - Hòa Liên, kết thúc tại nút giao Túy Loan (Km77+472), điểm đầu cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22 m, tốc độ thiết kế 80 km/h; giai đoạn hoàn chỉnh sẽ mở rộng lên 6 làn xe, nền đường 29 m. Tổng vốn hơn 2.113 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước.
Phát biểu tại lễ thông xe, ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho rằng tuyến Hòa Liên - Túy Loan là mắt xích quan trọng kết nối La Sơn - Hòa Liên, hầm Hải Vân, quốc lộ 1, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 14B. "Dự án sẽ góp phần giảm áp lực giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực", ông nói. Chính quyền Đà Nẵng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả, hướng tới mục tiêu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2025.
Cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Ảnh: Nguyễn Đông
Sáng 19/8, tại xã Trị an (Đồng Nai), Ban Quản lý dự án Điện 3 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam – EVN) tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng Nhà máy thủy điện Trị An với vốn đầu tư 3.900 tỷ đồng, gồm hai tổ máy công suất 200 MW, dự kiến khởi công ngày 19/8 và hoàn thành vào năm 2027.
Nhà máy thủy điện Trị An trong một lần xả lũ. Ảnh: Phước Tuấn
Theo chủ đầu tư, khi đưa vào vận hành, công trình sẽ tăng khả năng huy động nguồn điện cho phụ tải khu vực miền Nam, đặc biệt trong giờ cao điểm, đồng thời góp phần cải thiện chế độ vận hành hệ thống điện quốc gia. Dự án được triển khai tại xã Trị An (huyện Vĩnh Cửu cũ), nằm trong quy hoạch điều chỉnh phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011–2020, xét đến 2030, đã được Thủ tướng phê duyệt.
Trị An là công trình thủy điện lớn nhất miền Nam, được xây dựng từ năm 1984 và khánh thành năm 1991. Nhà máy có 4 tổ máy với tổng công suất thiết kế 400 MW, sản lượng điện trung bình 1,7 tỷ kWh mỗi năm. Ngoài việc sản xuất điện, thủy điện Trị An còn giữ vai trò quan trọng trong việc cấp nước sinh hoạt, phục vụ nông nghiệp, chống xâm nhập mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ du.
TP Hải Phòng tổ chức khởi công và khánh thành 9 công trình trọng điểm thuộc nhiều lĩnh vực giao thông, hàng không, y tế, văn hóa và an sinh xã hội. Lĩnh vực giao thông đường bộ có 5 dự án. Nổi bật là cầu Máy Chai vượt sông Cấm chính thức khánh thành, được kỳ vọng trở thành biểu tượng "cửa thế giới", mở rộng không gian đô thị về phía Bắc và thúc đẩy kết nối vùng. Dự án đường dẫn cầu Đồng Việt nối Quốc lộ 37 cũng hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ba dự án khác được khởi công gồm tuyến nối Quốc lộ 17B với cầu Dinh, cầu vượt sông Thái Bình và đường dẫn, cùng tuyến tránh Quốc lộ 37 qua Gia Lộc nhằm giảm ùn tắc, tăng kết nối liên vùng và mở rộng đô thị.
Trong lĩnh vực hàng không, thành phố khởi công nhà ga hành khách T2 Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Nhà ga có công suất ban đầu 5 triệu khách/năm, khả năng mở rộng lên 10 triệu khách/năm, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập.
Ba dự án y tế và an sinh xã hội cũng được đưa vào sử dụng gồm Bệnh viện Phụ sản Hải Dương giai đoạn II với quy mô 540 giường, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh; Đền thờ liệt sĩ và Công viên văn hóa; Khu tái định cư Dương Kinh phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đảm bảo chỗ ở ổn định cho người dân.
Cầu Máy Chai vượt sông Cấm. Ảnh: Lê Tân
Lễ khởi công giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được tổ chức tại Cao Bằng. Tuyến cao tốc dài 121 km, tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng, phân kỳ thành hai giai đoạn. Điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn), kết nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng; điểm cuối tại nút giao đường vào khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh (Cao Bằng).
Giai đoạn 1 khởi công từ tháng 1/2024, dài 93 km, gồm hai hầm xuyên núi, 64 cầu vượt qua sông Kỳ Cùng, Bằng Giang cùng nhiều khe suối, tỉnh lộ. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng toàn bộ 93 km giai đoạn 1, đồng thời đầu tư thêm 26 km đến cửa khẩu Trà Lĩnh. Tổng vốn giai đoạn 2 hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó ngân sách Nhà nước tham gia 8.400 tỷ (69%). Dự kiến sẽ xây mới 17 cầu và ba hầm xuyên núi.
Dự án được triển khai theo phương thức PPP, hợp đồng BOT, do liên danh gồm Tập đoàn Đèo Cả, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng 568, Tổng công ty Đầu tư xây dựng Hoàng Long, Công ty CP Đầu tư ĐCT 559 và Công ty CP Tân Thành thực hiện.
Ở giai đoạn 1, nhà thầu đã huy động hơn 3.200 nhân sự, 1.456 thiết bị, triển khai trên 287 mũi thi công; sản lượng xây lắp đạt 3.980 tỷ đồng, tương đương 38% giá trị hợp đồng. Mục tiêu là thông tuyến vào tháng 12/2025. Việc khởi công giai đoạn 2 được xem là bước đi cần thiết để sớm hoàn thiện toàn tuyến, đưa cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vào khai thác.
Công trường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1. Ảnh: Phương Linh
Tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Ung bướu giai đoạn 2, đặt tại Km456, Quốc lộ 1A, phường Vinh Hưng (TP Vinh cũ), có tổng mức đầu tư 1.259 tỷ đồng, quy mô 1.000 giường bệnh. Công trình khởi công từ tháng 1/2023, hoàn thành và đưa vào sử dụng đầu tháng 6/2025, được xếp vào dự án nhóm A, trọng điểm vùng Bắc Trung Bộ.
Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã hoàn thành, đưa vào sử dụng hồi đầu tháng 6. Ảnh: Đức Hùng
Cơ sở mới được trang bị nhiều thiết bị y tế hiện đại như hệ thống xạ trị Synergy Platform, PET/CT, SPECT/CT, MRI 1.5 Tesla, CLVT 128 lát cắt, cùng 16 phòng mổ đạt chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn. Bệnh viện có gần 1.100 cán bộ, trong đó nhiều chuyên gia trình độ cao, được đào tạo trong và ngoài nước. Đơn vị đã triển khai gần 700 kỹ thuật chuyên sâu, bao gồm hóa trị cá thể hóa, điều trị đích, miễn dịch và xạ trị gia tốc.
Bác sĩ Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, cho biết đây là công trình dân dụng đầu tiên trên địa bàn được khởi công trong bối cảnh Covid-19, nền kinh tế biến động, giá nguyên vật liệu tăng cao. "Áp lực và khó khăn rất lớn nhưng chúng tôi buộc phải vượt qua. Công trình chậm một ngày thì người bệnh thêm một ngày chịu thiệt thòi", ông Trung nói.
Hệ thống thiết bị y tế hiện đại tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: Đức Hùng
Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đánh giá việc đưa cơ sở mới vào hoạt động giúp bệnh viện hoàn thiện quy trình điều trị ung thư khép kín, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và công sức đi lại cho người bệnh, đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến Trung ương.
Đang điều trị tại đây, ông Phan Sỹ Tùng, 72 tuổi, bị ung thư tụy, cho hay trước kia hàng tháng phải bắt xe khách ra Hà Nội xạ trị rất vất vả, nay có cơ sở hiện đại ngay tại địa phương nên "thấy yên tâm và đỡ khổ hơn nhiều".
Sáng 19/8, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng) tổ chức lễ khánh thành Dự án 1A (gồm cầu Nhơn Trạch dài hơn 2 km và đoạn Vành đai 3 dài 8 km nối từ ĐT.25B (Đồng Nai) đến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án có tổng vốn hơn 6.900 tỷ đồng được khởi công tháng 9/2022, gồm vốn vay ODA Hàn Quốc (EDCF) và đối ứng trong nước.
Cầu Nhơn Trạch nối Đồng Nai và TP HCM. Ảnh: Phước Tuấn
Từ 7h ngày 20/8, xe được lưu thông giúp kết nối Đồng Nai sang TP HCM. Giai đoạn đầu, xe máy chỉ chạy được từ tuyến ĐT.25B đến đường Lý Tự Trọng (Đồng Nai), không được qua cầu. Ôtô được phép lưu thông, ngoại trừ xe tải trên 1,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên bị cấm toàn tuyến 1A. Tại điểm giao với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây sẽ bố trí trạm thu phí khi tuyến chính thức vận hành.
Do dự án 1A hoàn thành sớm hơn các đoạn khác trên Vành đai 3, phương án tổ chức giao thông tạm thời này sẽ áp dụng đến cuối năm 2026, khi toàn tuyến được khép kín. Khi đó, tuyến 1A sẽ vận hành theo tiêu chuẩn cao tốc với 4 làn xe cơ giới ở phần lõi, đường song hành cho xe hỗn hợp; riêng cầu Nhơn Trạch khai thác hỗn hợp 2 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, có dải phân cách.
Cầu Nhơn Trạch giúp kết nối các tuyến đường lớn trong khu vực. Đồ họa: Khánh Hoàng
Vành đai 3 dài hơn 90 km đi qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Đến nay, đoạn dài 15,3 km ở tỉnh Bình Dương cũ đã xong, ngoài dự án 1A còn lại hơn 76 km đang triển khai với tổng vốn gần 75.400 tỷ đồng. Tuyến dự kiến hoàn thành năm 2026, giúp tăng kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực trọng điểm phía Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tại đầu cầu trung tâm tại Trung tâm triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh (Hà Nội).
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh dự lễ khởi công, khánh thành tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy
Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết cả nước có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố với tổng mức đầu tư khoảng 1,28 triệu tỷ đồng. Theo chủ trương của Nghị quyết 68, Bộ Xây dựng tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp xây lắp, cung ứng trang thiết bị, vật liệu xây dựng trong nước tham gia vào các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Trung tâm triển lãm quốc gia. Ảnh: TTXVN
Nhiều công trình ấn tượng như Trung tâm triển lãm quốc gia có kết cấu giàn thép rất phức tạp, thời gian thi công chỉ trong 8 tháng. Cầu Rạch Miễu 2 có khẩu độ nhịp lớn 280 m, trước đây thường do nhà thầu nước ngoài thi công, thì hiện nay các doanh nghiệp trong nước đã đảm nhận, đánh dấu năng lực thực hiện các dự án lớn của nhà thầu trong nước.
Trung tâm triển lãm Quốc gia, nơi diễn ra điểm cầu chính. Ảnh: Giang Huy
Công trình trên đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn, cao 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 106.000 m2 trên khu đất hơn 6.000 m2, là một trong những tòa nhà cao nhất TPHCM. Saigon Marina IFC được thiết kế đa chức năng, gồm văn phòng hạng A, trung tâm thương mại, khách sạn, không gian hội họp và các tiện ích cao cấp, dự kiến phục vụ khoảng 10.000 người làm việc thường xuyên.
Toàn cảnh tòa nhà Saigon Marina IFC. Ảnh: Quỳnh Trần
Điểm nổi bật của dự án là khả năng kết nối trực tiếp với ga Ba Son – tuyến Metro số 1, áp dụng mô hình phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) giúp giảm tải áp lực đường bộ, rút ngắn thời gian di chuyển và tăng khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư, doanh nghiệp và chuyên gia quốc tế.
Lễ khánh thành có sự tham dự của Bí thư TP HCM Nguyễn Văn Nên, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc. Ảnh: Quỳnh Trần
Saigon Marina IFC được xác định là một trong những hạng mục khởi đầu, cung cấp mặt bằng chất lượng cao và điều kiện hạ tầng phục vụ cho các hoạt động tài chính, kinh doanh quốc tế tại TPHCM.
Sáng nay, bà Nguyễn thị Huệ, 70 tuổi cùng cháu nội 3 tuổi cùng nhóm bạn già đạp xe hơn 2 km đến tham quan cầu Rạch Miễu 2. "Gia đình tôi thường xuyên qua lại cầu Rạch Miễu, chứng kiến cảnh kẹt xe dai dẳng nên rất mừng khi có cầu Rạch Miễu 2 để người dân đỡ vất vả mỗi dịp lễ, Tết", bà Huệ nói.
Tại khu vực khởi công, hàng trăm người dân tập hợp hai bên đường dùng điện thoại check-in, quay chụp lại khoảnh khắc lịch sử sau gần một thập kỷ chịu cảnh... qua sông phải lụy đò.
Đông đảo người dân tập trung ở phía đầu chờ đợi giây phút khánh thành, sáng 19/8. Ảnh: Hoàng Nam
Cầu Rạch Miễu 2 là cầu dây văng thứ 2 do kỹ sư Việt Nam thiết kế, xây dựng, cách cầu hiện hữu 4 km. Dự án khởi công tháng 3/2022, tổng mức đầu tư hơn 6.800tỷ đồng. Toàn dự án dài 17,6 km, trong đó cầu chính dài hơn 1,9 km rộng 21,5 m, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h.
Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm (nút giao giữa quốc lộ 1 với đường tỉnh 870) thuộc địa phận xã Long Hưng, Đồng Tháp. Điểm cuối tại quốc lộ 60, cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71 km thuộc địa phận phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long.
Toàn cảnh cầu Rạch Miễu 2, sáng 19/8. Ảnh: Hoàng Nam
Dự án khi hoàn thành sẽ chấm dứt tình trạng tắc nghẽn, phân luồng giao thông hiệu quả hơn giữa Vĩnh Long và Đồng Tháp. Công trình còn góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao trên Quốc lộ 60, bảo đảm an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế-xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, cầu còn rút ngắn khoảng cách giao thông giữa TP HCM với các tỉnh phía đông Đồng bằng sông Cửu Long như Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau.
Kết nối với tuyến Long Thành - Dầu Giây, hôm nay dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú, cũng được khởi công với tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng, tạo trục đường mới liên kết TP HCM và khu vực Tây Nguyên. Tuyến cao tốc dài hơn 60 km đi qua Đồng Nai, điểm đầu giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây, điểm cuối kết nối với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.
Ông Nguyễn Hoàng Tuệ, đại diện liên danh Trường Hải - Sơn Hải (nhà đầu tư), cho biết Dầu Giây - Tân Phú là một trong các dự án thành phần thuộc trục cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, tổng chiều dài hơn 200 km. Giai đoạn một, công trình được xây dựng 4 làn xe, rộng 17 m, triển khai theo hình thức BOT, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ khoảng 1.300 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, phần còn lại do nhà đầu tư huy động.
Dự kiến, cao tốc Dầu Giây - Tân Phú sẽ hoàn thành tháng 8/2027, tăng cường kết nối từ TP HCM đi Tây Nguyên, rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và du lịch cho tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận.
Phối cảnh cao tốc TP HCM - Mộc Bài. Ảnh: Chủ đầu tư
Sáng nay, TP HCM cũng khởi công gói thầu rà phá bom mìn và di dời hạ tầng kỹ thuận dự án cao tốc kết nối thành phố đến cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Toàn tuyến dài dài 51 km, vốn hơn 19.600 tỷ đồng, trong đó gần 25 km qua TP HCM và hơn 26 km qua Tây Ninh. Điểm đầu nối Vành đai 3 (xã Phú Hòa Đông, TP HCM), điểm cuối kết nối quốc lộ 22, cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 7 km.
Dự án triển khai theo hình thức BOT, giai đoạn đầu xây dựng 4 làn xe, giải phóng mặt bằng cho 6 làn để mở rộng sau này. Với mục tiêu hoàn thành cuối 2027, cao tốc TP HCM - Mộc Bài sẽ là tuyến ngắn nhất từ thành phố đến Campuchia, giảm áp lực cho quốc lộ 22 hiện hữu.
Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV tại Trung tâm Điện lực Ô Môn, TP Cần Thơ.
Phối cảnh nhà máy. Ảnh: Chủ đầu tư
Nhà máy là dự án then chốt trong Chuỗi Dự án khí – điện Lô B – Ô Môn, sử dụng công nghệ tua - bin khí chu trình hỗn hợp thế hệ mới, công suất thiết kế 1.155 MW, hiệu suất cao, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường. Nhà máy có tổng mức đầu tư hơn 27.600 tỷ đồng (1,3 tỷ USD) do Petrovietnam làm chủ đầu tư; liên danh Doosan Enerbility (Hàn Quốc) – Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2) là đơn vị trúng thầu thi công. Công trình dự kiến phát điện thương mại vào tháng 12/2028, đồng bộ với tiến trình đưa khí từ mỏ Lô B vào bờ.
Khi vận hành, Ô Môn IV sẽ đấu nối vào lưới điện quốc gia 500 kV, nâng tổng công suất nguồn điện do Petrovietnam quản lý, vận hành lên hơn 9.300 MW, tương đương 10% tổng công suất hệ thống điện quốc gia. Nhà máy sẽ cung cấp nguồn điện sạch, ổn định cho Đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao độ tin cậy hệ thống điện và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội vùng, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Sáng 18/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các chủ đầu tư tổ chức lễ động thổ và khánh thành bốn dự án chào mừng 80 năm Quốc khánh.
Hai dự án được khởi công gồm: Khu tái định cư xã Hàm Kiệm phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II. Hai dự án khánh thành gồm: Đường vào sân bay Phan Thiết giai đoạn 2 và cầu Mỏ Vẹt tại xã Đạ Tẻh.
Trong đó, Khu nhà ở xã hội cho công nhân Khu công nghiệp Hàm Kiệm II do Công ty CP Đầu tư Bình Tân làm chủ đầu tư, diện tích 31,2 ha, tổng vốn khoảng 5.000 tỷ đồng. Dự án gồm 20 khối nhà với 5.500 căn hộ diện tích 30-65 m2, có ban công thoáng, kèm các tiện ích như trường học, chợ, công viên. Ngoài công nhân, người có thu nhập thấp cũng có thể mua nhà với giá ưu đãi, được vay lãi suất 5,9% một năm.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cho biết dự án giúp công nhân có chỗ ở ổn định, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời thu hút lao động về làm việc tại địa phương.
Chị Lê Thị Diễm, công nhân may giày da tại KCN Hàm Kiệm II, chia sẻ hiện phần lớn công nhân phải đi làm từ xa hoặc thuê trọ trong điều kiện thiếu thốn. "Một mái nhà gần chỗ làm để chúng tôi an cư, lạc nghiệp là giấc mơ nhiều năm nay. Dự án này sẽ giúp công nhân yên tâm làm việc, nuôi dạy con cái tốt hơn", chị nói.
Khu công nghiệp Hàm Kiệm II nằm cạnh quốc lộ 1, cách cao tốc 2 km, được kỳ vọng thu hút hàng trăm nhà đầu tư, tạo 40.000-50.000 việc làm.
Tại xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị, Bộ Xây dựng phối hợp tỉnh Quảng Trị khánh thành cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ. Đây là một trong 5 dự án của Bộ Xây dựng khánh thành sáng 19/8, sớm hơn ba tháng so với kế hoạch.
Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ được khởi công tháng 1/2023, điểm đầu ở xã Trường Ninh, nối với cao tốc Bùng - Vạn Ninh tại nút giao quốc lộ 9B và cầu vượt đã hoàn thành. Điểm cuối xã là xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị nối với cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 65,5 km, vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.
Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ khánh thành sáng 19/8. Ảnh: Đắc Thành
Cao tốc có mặt cắt ngang giai đoạn một 4 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp, chỉ có một số điểm dừng khẩn cấp cách quãng 4-5 km, vận tốc thiết kế 90 km/h. Giai đoạn hoàn chỉnh, cao tốc có 6 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế 100 km/h. Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ có 30 cầu, 41 hầm chui dân sinh, 240 cống các loại, 8 cầu vượt trực thông và 4 nút giao liên thông.
Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, nói cao tốc hoàn thiện đã giúp tỉnh có thêm một tuyến đường nối công trình liên thông từ Đèo Ngang đến TP Huế. Sắp tới, trạm dừng nghỉ, đường lối vào ra, trạm viễn thông sẽ được hoàn thiện để công trình hoạt động hiệu quả. "Cao tốc Vạn Ninh hoàn thiện mở đường cho quê hương mở đường bước vào kỷ nguyên mới", ông nói.
Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Khu bay Cảng hàng không Phù Cát là công trình hàng không cấp I, tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, đảm bảo tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương.
Xe cơ giới tập kết cho lễ khởi công. Ảnh: Trần Hóa
Đây là một trong những công trình giao thông hàng không có quy mô lớn, có tầm quan trọng trong việc thúc đây phát triền kinh tế - xã hôi, đảm bảo an ninh quốc phòng cho khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai.
Sáng 19/8, Khánh Hòa khởi công 4 dự án chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
Trong đó, Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang thuộc phường Nam Nha Trang. Theo quy hoạch, dự án có quy mô hơn 226 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 17.330 tỷ đồng, gồm chi phí hỗ trợ bồi thường, tái định cư khoảng 1.059 tỷ. Quy mô dân số dự án khoảng 20.000 người.
Khu đô thị hỗn hợp Nha Trang, tổng mức đầu tư 17.000 tỷ đồng ở phường Nam Nha Trang. Ảnh: Bùi Toàn
Dự án có chức năng hỗn hợp, gồm nhà ở thương mại, các công trình dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, cơ sở lưu trú du lịch để bán hoặc cho thuê. Khu đô thị hoạt động 50 năm, tiến độ triển khai trong 6 năm, dự kiến bắt đầu từ quý I/2025.
Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng thuộc xã Vạn Hưng và xã Bắc Ninh Hòa do Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Dự án có một mặt giáp núi Đại Hàn, một mặt giáp đường gom theo quy hoạch, quốc lộ 1A.
Khu công nghiệp hoạt động 50 năm, dự kiến thu hút khoảng 16.000 lao động. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.800 tỷ đồng.
Ngoài ra còn có khu nhà ở xã hội tại Khu tái định cư Thành Hải do Công ty TNHH BĐS Sao Biển làm chủ đầu tư; Dự án cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP HCM tại Nha Trang, tổng mức đầu tư 294 tỷ đồng.
Hôm nay TP Huế khởi công xây dựng 4 dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, nghĩa trang phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.
Trong đó, Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư 06 thuộc Khu B - Đô thị mới An Vân Dương có diện tích 2,5 ha, tổng mức đầu tư 39 tỷ đồng, nhằm bố trí tái định cư cho các hộ dân khu vực trung tâm TP Huế. Tại phía Nam TP Huế, dự án Khu tái định cư Phú Đa (xã Phú Vang) được triển khai với diện tích 4,9 ha, tổng vốn đầu tư 44 tỷ đồng.
Ở phía Bắc TP Huế, dự án Khu nghĩa trang nhân dân Phong Hiền được xây dựng trên diện tích 2,5 ha, kinh phí 9 tỷ đồng. Tại khu vực Chân Mây - Lăng Cô, dự án Khu tái định cư Lộc Tiến (giai đoạn 2) có quy mô 12,65 ha, tổng mức đầu tư 251 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu kinh tế, công nghiệp làm chủ đầu tư. Các dự án trên khi hoàn thành sẽ phục vụ công tác di dời, tái định cư và bố trí nghĩa trang cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn TP Huế.
TP Huế khởi công 4 dự án phục vụ đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Ảnh: Võ Thạnh
Được triển khai theo diện "khẩn cấp", dự án mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây tổng mức đầu tư hơn 16.300 tỷ đồng, trong đó khoảng 6.500 tỷ đồng từ ngân sách và 9.800 tỷ đồng do Tổng công ty đầu tư Phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) huy động.
Đoạn nâng cấp dài gần 22 km, từ Vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Mặt đường từ 4 làn xe được mở rộng lên 8-10 làn. Cầu Long Thành - cây cầu lớn nhất trên tuyến dài 2,3 km cũng được xây thêm một nhánh bên cạnh với bề rộng 5 làn xe. Ngoài ra, các nút giao, cầu vượt trên tuyến cũng được đầu tư đồng bộ.
Cao tốc từ TP HCM đi Long Thành chưa đáp ứng nổi quy mô phát triển giao thông khu vực, thường xuyên ùn tắc. Ảnh: Phước Tuấn
Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành cuối năm 2026, riêng cầu Long Thành hoàn tất quý 1/2027. Công trình đưa vào khai thác ngoài giảm ùn tắc cửa ngõ TP HCM sẽ góp phần tăng kết nối với sân bay Long Thành khi đầu mối hàng không này cũng dự kiến đưa vào khai thác trong năm sau.
Theo Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, dự án mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây có ý nghĩa chiến lược, không chỉ mở rộng không gian phát triển TP HCM, Đồng Nai, còn cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Với tính chất cấp bách, nhất là trong bối cảnh cần nâng cấp đồng bộ để kết nối sân bay Long Thành, dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng khẩn cấp, áp dụng cơ chế đặc thù giúp rút ngắn thủ tục, đẩy nhanh hoàn thành.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Giang Anh
Cùng với dự án mở rộng do VEC triển khai, TP HCM sắp tới cũng sẽ nâng cấp đồng bộ đoạn đường dẫn dài hơn 3 km thuộc địa bàn quản lý, kế hoạch hoàn thành cùng lúc với tuyến chính, tạo đồng bộ hạ tầng giao thông ở khu vực.
Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đưa vào khai thác năm 2015, thuộc nhóm cao tốc đầu tiên của cả nước với quy mô 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp. Tuyến đường dài 55 km, khi đưa vào sử dụng trở thành trục huyết mạch không chỉ kết nối trực tiếp TP HCM sang Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) mà cả vùng Đông Nam Bộ. Nhiều năm nay, tuyến đường thường xuyên quá tải do lưu lượng xe tăng cao, nhất là cuối tuần; lễ, Tết.
Theo chương trình tổng thể, các điểm cầu sẽ đón tiếp đại biểu và tổ chức văn nghệ chào mừng từ 8h đến 9h. Tại điểm cầu Hà Nội, lãnh đạo Bộ Xây dựng sẽ phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; lãnh đạo TP Hà Nội phát biểu tại dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; lãnh đạo Bộ Công an phát biểu tại lễ khởi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.
Khoảng 10h30, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ phát biểu trước khi nghi thức cắt băng khánh thành, khởi công thực hiện đồng loạt tại các điểm cầu.
Điểm cầu trung tâm đặt tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, xã Đông Anh, Hà Nội. Các điểm cầu chính khác đặt tại dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội); sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh); khu tái định cư phường Đồng Văn (Ninh Bình); Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Nghệ An) và dự án Nhà máy điện gió Hải Anh (tỉnh Quảng Trị).
Các điểm cầu chính phía nam được đặt tại Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina (TP HCM); cầu Rạch Miễu 2 (tỉnh Đồng Tháp) và công trường cao tốc Cà Mau - Đất Mũi (tỉnh Cà Mau).
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời 250 công trình để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.
Trung tâm triển lãm Quốc gia, nơi diễn ra điểm cầu chính. Ảnh: Giang Huy
Theo Thứ trưởng Xây dựng Lê Anh Tuấn, cả nước có 250 dự án, công trình trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành với tổng mức đầu tư khoảng 1.280.000 tỷ đồng, trong đó có 89 dự án khánh thành, 161 công trình khởi công.
Trong 250 công trình có 59 dự án hạ tầng giao thông; 44 công trình dân dụng, đô thị; 57 công trình công nghiệp; 36 công trình hạ tầng kỹ thuật; 22 công trình nhà ở xã hội. Nguồn vốn nhà nước có 129 dự án với 478.000 tỷ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án, công trình được đầu tư từ các nguồn vốn khác với 802.000 tỷ. Vốn FDI có 5 dự án với tổng vốn đầu tư 54.000 tỷ đồng.
Thứ trưởng Tuấn khẳng định việc khánh thành, khởi công đồng loạt công trình có quy mô lớn sẽ góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội đất nước, tăng cường kết nối vùng miền; góp phần tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng hai con số những năm tiếp theo; tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân.
