Tổng Bí thư, Thủ tướng cắt băng khánh thành, khởi công 250 công trình

“Chỉ bàn làm, không bàn lùi” để đưa công trình vào cuộc sống

Phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện này nối tiếp loạt 80 công trình được khởi công, khánh thành ngày 19/4 vừa qua, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng ôn lại cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. "Nhìn lại chặng đường 80 năm càng thêm trân quý, chúng ta càng hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do, biết ơn sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông, đồng thời vững tin vào tương lai, để thực hiện những công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc Nam", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Giang Huy

Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn bứt phá với tinh thần Đảng chỉ đạo, Quốc hội thống nhất, nhân dân đồng tình; "chỉ bàn làm, không bàn lùi". Chính phủ tập trung khơi thông nguồn lực, phát triển nhanh, đồng bộ. Đến cuối năm 2025, cả nước sẽ có 3.000 km đường cao tốc, khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao, đường sắt Lào Cai - Hải Phòng, các cảng biển lớn... Đây là tiền đề cho tăng trưởng bền vững, phấn đấu đạt mức trên 8% trong năm 2025 và hướng tới hai con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng khẳng định những công trình lớn thể hiện ý chí, quyết tâm và sự trưởng thành của người Việt Nam. Nếu trước đây các cây cầu lớn qua sông Tiền, sông Hậu phải thuê thiết kế, thi công nước ngoài, thì nay Việt Nam tự nghiên cứu, đầu tư và làm chủ công nghệ. Ông biểu dương các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn đã nỗ lực vượt khó, làm việc ngày đêm, đổi mới tư duy, cách làm để đưa hàng loạt công trình vào đời sống. Ông yêu cầu các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị liên quan khai thác hiệu quả công trình đã khánh thành, phát huy nguồn lực và phấn đấu vượt tiến độ công trình khởi công.

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc "3 có, 2 không": có lợi ích Nhà nước, có lợi ích người dân, có lợi ích doanh nghiệp; không tham nhũng, không tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí. "Mỗi cá nhân cần nâng cao trách nhiệm với công việc, với ngành và hơn hết là với nhân dân, với Tổ quốc, để tất cả vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước", ông nói.

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ để đưa các công trình trọng điểm - đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, trung tâm chuyển đổi số - vào khai thác dịp 19/12 tới, góp phần đưa Việt Nam sánh vai cùng các cường quốc năm châu.