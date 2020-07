Nhiều tuyến đường miền Trung bị hằn lún sau 2 tháng nắng nóng lịch sử

Thứ Năm, ngày 23/07/2020 19:30 PM (GMT+7)

Nắng nóng kéo dài với cường độ cao và liên tục khiến nhiều tuyến quốc lộ ở miền Trung xuất hiện tình trạng hằn lún nghiêm trọng gây mất ATGT.

Hiện tượng đường trồi nhựa, hằn lún xuất hiện ở nhiều đoạn trên các tuyến quốc lộ ở miền Trung sau các đợt nắng nóng kéo dài.

Gần 2 tháng qua trên địa bàn các tỉnh miền Trung liên tục xuất hiện tình trạng nắng nóng kéo dài với cường độ mạnh, nhiệt độ trung bình ngoài trời liên tục đều trên 38 độ với thời gian nắng kéo dài hơn 10 tiếng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ tháng 5/2020 nắng nóng liên tục gia tăng trên diện rộng, kéo dài, nhiệt độ cao nhất thực đo trong các đợt nắng nóng từ 38 đến 40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Nhiệt độ trung bình tháng 6/2020 ở khu vực cao hơn TBNN từ 1,5-2,5 độ C; nửa đầu tháng 7/2020, nhiệt độ cao hơn TBNN trên 2,0 độ C.

Còn theo đánh giá của Tổng cục Khí tượng thủy văn - Bộ TN&MT, đây được đánh giá là đợt nắng nóng kéo dài nhất lịch sử trong chuỗi số liệu tính từ năm 1971 đến hiện tại, một số nơi nhiệt độ cao nhất đã vượt giá trị lịch sử (GTLS) như: Đô Lương (Nghệ An-ngày 22 và 24/6): 41,2 độ C, vượt GTLS 41 độ C vào tháng 6/2019; Hà Tĩnh: 40,2 độ C, vượt GTLS: 40 độ C vào tháng 6/2019; Đồng Hới (Quảng Bình): 40,2 độ C đã vượt GTLS: 40,1 độ C vào tháng 6/1983.

Mặt đường trồi nhựa nếu không được khắc phục kịp thời có thể gây mất ATGT. (Ảnh: Hằn lún xảy ra trên tuyến tránh TP Hà Tĩnh ngày 17/7/2020)

Lượng mưa ít, cùng với nắng nóng đã khiến cho đời sống người dân bị đảo lộn, đồng ruộng sông ngòi khô hạn. Trên các tuyến đường giao thông, nhiệt độ đo được trên mặt đường luôn đạt tầm 70-80 độ. Nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao và kéo dài liên tục khiến tuyến đường bị ảnh hưởng, đặc biệt là các tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao, đã đồng loạt xuất hiện tình trạng sùi nhựa mặt đường và hằn lún vệt bánh xe.

Trước tình hình đó, vừa qua các cơ quan quản lý đường bộ đã có thực hiện kiểm tra, khảo sát các tuyến đường bị ảnh hưởng tại các tỉnh miền Trung để kịp thời kiểm soát và quản lý việc bảo trì, sửa chữa của các Nhà đầu tư, lên phương án xử lý nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình vận hành

Các đơn vị BOT và đơn vị quản lý đường bộ tiến hành cào bóc, sửa chữa các đoạn đường xảy ra hiện tượng hằn lún vệt bánh xe. (Ảnh: QL1 đoạn phía bắc TP Huế)

Đại diện Công ty TNHH MTV BOT Trường Thịnh cho biết, trong và sau đợt nắng nóng kéo dài vừa rồi đơn vị thường xuyên theo dõi, kiểm tra mức độ ảnh hưởng của thời tiết đến các tuyến đường đang quản lý và phát hiện một số đoạn đường xảy ra tình trạng hằn lún.

Theo đó, tình trạng đường bị ảnh hưởng tập trung chủ yếu ở các khu vực có lưu lượng xe cao và điểm dừng xe như trạm thu phí, đèn tín hiệu, đoạn đường cong. Khi phát hiện tình trạng này đơn vị đã yêu cầu kĩ thuật thường xuyên theo dõi và báo cáo kịp thời. Đối với các tuyến xuất hiện vết hằn lún sẽ được sửa chữa thực hiện thảm mới thay thế, trong khi đó các tuyến bị ảnh hưởng ít hơn sẽ tiếp tục theo dõi.

Tại Thừa Thiên Huế các đoạn đường trên tuyến tránh thành phố cũng chung thực trạng này. Các nhà thầu thi công, đã thực hiện thí nghiệm ngâm các mẫu nhựa trong các điều kiện nhiệt độ khác nhau. Kết quả cho thấy, nắng nóng có tác động rất lớn đến độ cứng của mặt nhựa. Cụ thể, nhiệt độ càng cao thì độ cứng mặt đường nhựa càng thấp, khi độ cứng giảm thấp với lưu lượng và trọng lượng phương tiện càng lớn mặt đường sẽ xuất hiện các vệt hằn lún càng nhiều.

Trước sự cương quyết của Bộ GTVT, hiện các nhà thầu đã đồng loạt tiến hành cào bóc, thảm lại các đoạn đường bị hư hỏng.

Theo tìm hiểu của PV, nắng nóng ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam. Hằn lún không chỉ xuất hiện ở các tuyến đường cũ mà còn xuất hiện ở các công trình mới đưa vào sử dụng, trên mặt cầu.

Sau khi tình trạng hằn lún xảy ra trên một số tuyến đường, ngay lập tức Bộ GTVT đã giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam, cùng với cơ quan quản lý nhà nước địa phương, các nhà đầu tư BOT rà soát tổng thể các vị trí hằn lún vệt bánh xe các tuyến đường được giao quản lý và lên phương án xử lý.

Bộ GTVT cũng giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất hình thức xử lý đối với các đơn vị chậm trễ trong việc sửa chữa, khắc phục hằn lún vệt bánh xe ảnh hưởng đến ATGT như dừng thu phí, cấm tham gia đấu thầu các dự án của Bộ GTVT.

Tại Hội nghị tăng cường công tác ứng phó với hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và phòng chống thiên tai khu vực Bắc Trung Bộ diễn ra ngày 22/07, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: Chúng ta biết tác động của biến đổi khí hậu diễn ra rất gay gắt.

Đặc biệt là 5 năm gần đây, những biến đổi dị thường, hậu quả biến đổi khí hậu xảy còn nhanh hơn những kịch bản mới nhất mà quốc tế và Việt Nam dự báo. Chưa bao giờ loài người đối mặt với thách thức lớn như vậy...

Riêng khu vực 6 tỉnh Bắc Miền Trung hiện vẫn đang lâm vào tình trạng hạn nặng. Nguyên nhân dẫn đến hạn hán miền Trung là không có mưa, dòng chảy bị suy kiệt từ năm ngoái dẫn đến thâm hụt 20 - 30%. Ngoài ra, nguyên nhân thứ 3 là nắng nóng kéo dài, có nơi liên tục 40 - 41 độ C trong 5 -7 ngày liền. Có vùng ở Nghệ An trên 60 ngày không có mưa.

