Nắng nóng gay gắt quay trở lại, miền Bắc và miền Trung xấp xỉ 40 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tương thủy văn Quốc gia, hôm nay (25/5), do vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại nên ở các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; các tỉnh Trung Bộ ngày nắng nóng, vùng núi có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với mức nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-17 giờ.

Hôm nay (25/5), chỉ số tia cực tím (UV) ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị 7-9, ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Tuy nhiên, từ chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

Từ ngày 26/5, nắng sẽ giảm nhẹ tại miền Bắc, trời nhiều mây nhưng oi bức; khu vực Trung Bộ ban ngày vẫn có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối đến đêm các ngày 26-27 sẽ có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

