Miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của tháng 7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (6/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16 giờ.

Từ ngày 8/7, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt gia tăng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Từ ngày 9/7, nắng nóng sẽ gia tăng ở Bắc Bộ, trung du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới ở miền Bắc và miền Trung.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần thời tiết phổ biến ban ngày có nắng nhưng không quá gay gắt, từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Vùng núi cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất và vùng trũng, khu đô thị cần đề phòng ngập úng.

