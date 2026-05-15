Công an làm việc với người bị tố quấy rối, hành hung 2 cô gái trẻ

Ngày 15-5, Công an phường Đống Đa (TP Hà Nội) đã yêu cầu nhóm người xô xát với 2 cô gái trẻ xảy ra tối 14-5, tại khu vực vỉa hè trước số nhà 169 phố Hoàng Cầu (phường Đống Đa), đến trụ sở Công an phường làm việc.

Bước đầu, những người liên quan vụ việc được xác định là N.H.M (SN 1982, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (SN 1989, trú ở xã Phú Xuyên, TP Hà Nội); V.H.L (SN 2001, trú ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội); N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).

Trước đó vào tối 14-5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa 2 cô gái và một cặp vợ chồng đi xe Lexus mang BKS TP Hà Nội. Nội dung clip cho thấy 2 cô gái cho rằng người đàn ông có hành vi quấy rối song người đàn ông và vợ phủ nhận.

Sau đó, người đàn ông đã có hành vi đạp, đánh lại 2 cô gái trẻ. Lời qua tiếng lại, người phụ nữ được cho là vợ người đàn ông cùng một số người đi cùng đã lao vào tiếp tục hành hung 2 cô gái trẻ.

Sự việc được người dân can ngăn, đồng thời quay lại clip đăng lên mạng xã hội. Thông tin và hình ảnh sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử mang tính côn đồ của nhóm người đi xe sang Lexus.

Công an phường Đống Đa đang lấy lời khai, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.