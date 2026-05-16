Ông Trump cảnh báo Đài Loan không nên tuyên bố độc lập

Ông Trump gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh hôm 14/5. Ảnh: Xinhua.

Trả lời phỏng vấn Fox News hôm 15/5 sau chuyến thăm Trung Quốc, ông Trump đã nói chi tiết về cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và ý nghĩa của chúng đối với an ninh toàn cầu. Người dẫn chương trình đã hỏi tổng thống Mỹ liệu người dân Đài Loan có thể cảm thấy an toàn sau các cuộc gặp của ông Trump với ông Tập hay không.

"Không có gì thay đổi cả. Hãy để tôi nói thế này: Tôi không muốn bất cứ ai trở nên độc lập" - ông Trump nói. "Và, các vị biết đấy, chúng ta sẽ phải đi 9.500 dặm để gây chiến. Tôi không muốn điều đó. Tôi muốn họ bình tĩnh lại. Tôi muốn Trung Quốc bình tĩnh lại".

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc gặp với ông Trump, ông Tập Cận Bình cảnh báo: "Vấn đề Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất trong quan hệ Trung - Mỹ", và nói thêm: "Nếu xử lý không khéo, hai nước có thể xung đột hoặc thậm chí dẫn đến chiến tranh".

Ông Trump đã từ chối đưa ra câu trả lời rõ ràng với Fox News về việc liệu ông có ký gói viện trợ vũ khí trị giá 14 tỷ USD cho Đài Loan hay không. Mặc dù các nhà lập pháp đã tạm thời thông qua gói viện trợ này vào năm ngoái, nhưng Nhà Trắng đã trì hoãn việc thực thi nó.

"Tôi có thể sẽ làm. Hoặc tôi cũng có thể sẽ không làm" - ông nói khi được hỏi về việc phê duyệt gói vũ khí.

"Chúng tôi không muốn chiến tranh. Nếu để mọi việc như hiện tại, tôi nghĩ Trung Quốc sẽ chấp nhận. Nhưng chúng tôi không muốn ai đó nói rằng, 'Hãy tuyên bố độc lập vì Mỹ ủng hộ chúng tôi'" - ông Trump nói thêm với Fox News.

Trên chuyến bay trở về Washington, tổng thống Mỹ đã nói với các phóng viên rằng ông và ông Tập Cận Bình đã "nói chuyện rất nhiều" về hòn đảo này, nhưng cho biết ông đã từ chối thảo luận về việc liệu Mỹ có bảo vệ hòn đảo này hay không.

Ông Tập Cận Bình "có quan điểm rất mạnh mẽ" về hòn đảo này và "không muốn thấy một phong trào đòi độc lập", ông Trump nói.

Trước đây ông Trump từng khẳng định rằng chừng nào ông còn tại chức, Trung Quốc sẽ không tấn công Đài Loan.

Mỹ không có quan hệ chính thức với Đài Loan, mặc dù duy trì mối quan hệ không chính thức đáng kể. Các tổng thống Mỹ thường không nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo Đài Loan, để tránh gây ra căng thẳng với Bắc Kinh.

Trước đây, Mỹ đã từng gây ra sự phẫn nộ từ Trung Quốc vì dường như đã nới lỏng lập trường về vấn đề độc lập .

Bộ Ngoại giao Mỹ đã gỡ bỏ khỏi trang web của mình một tuyên bố nhắc lại lập trường phản đối độc lập của Đài Loan vào tháng 2/2025 - điều mà Bắc Kinh cho rằng "gửi đi một tín hiệu sai lầm... tới các lực lượng ly khai".

Các quan chức Mỹ tại Đài Loan khi đó cho biết: "Chúng tôi từ lâu đã khẳng định rằng chúng tôi phản đối bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng từ bất kỳ phía nào".

Người phụ trách đối ngoại của Đài Loan Lâm Phổ cho biết nhóm của ông đã theo dõi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung và duy trì liên lạc tốt với Mỹ và các nước khác để "bảo vệ lợi ích của Đài Loan".