Nhiều hạng mục tại sân bay Long Thành lộ diện

Nổi bật là nhà ga hành khách dần hoàn thiện, được xem là "trái tim" của dự án. Công trình khởi công năm 2023, với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, dự kiến xong phần xây dựng năm 2025, hoàn thành các hạng mục trong tháng 8/2026.

Gói thầu nhà ga với thiết kế điểm nhấn là cánh hoa sen đã thành hình sau khi hoàn thành lợp mái. Hiện công nhân tất bật thi công các công đoạn cuối cùng của phần mái, hoàn thành phần xây dựng để kịp đón chuyến bay kỹ thuật vào ngày 19/12.

Dự án gồm nhà ga trung tâm và 3 cánh, thiết kế với hướng đi và đến tách biệt. Công trình gồm một trệt, 3 lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45 m, tổng diện tích sàn khoảng 376.000 m2.

Gần đó là tháp không lưu cùng công trình phụ trợ có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Công trình đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Tháp thiết kế hình búp sen có màu sắc và kiến trúc hài hòa với nhà ga hành khách. Tháp cao 123 m gắn radar trên đỉnh, diện tích xây dựng khoảng 80 m2, đường kính thân tháp 10 m.

Bên dưới chân tháp, các hạng mục phụ trợ như nhà kỹ thuật, nhà VIP, trạm nguồn và cảnh quan khu ATC cũng đang được khẩn trương triển khai.

Bên trong tháo không lưu đang lắp đặt các thiết bị, hệ thống thiết bị chuyên ngành quản lý bay, bảo đảm sẵn sàng cho chuyến bay kỹ thuật sắp tới. Khi hoàn thành, công trình sẽ là "bộ não" của toàn bộ hoạt động cất, hạ cánh, bảo đảm an toàn cho hàng trăm nghìn chuyến bay mỗi năm.

Hệ thống radar giám sát đã thành hình hài, vừa hoàn thành phần lắp đặt toàn bộ phần cơ khí và điện tử.

Tổ hợp radar được lắp đặt gồm Radar giám sát sơ cấp (PSR) và Radar giám sát thứ cấp (SSR), đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức An toàn Hàng không châu Âu (Eurocontrol). Khi vận hành, hệ thống radar sẽ mở rộng tầm phủ giám sát và nâng cao chất lượng quản lý bay.

Đường cất hạ cánh số 1 sân bay đã hoàn thành và sáng đèn về đêm. Đường băng có chiều dài 4 km, bề rộng 70 m có thể tiếp nhận các loại tàu bay tiên tiến nhất hiện nay.

Cạnh đó, đường cất hạ cánh thứ hai (trái) cũng đang dần thành hình sau nửa năm thi công. Đường băng này có chiều dài 4 km, rộng 75 m. Việc có 2 đường băng để dự phòng trong tình huống một đường băng gặp trục trặc là cần thiết với một sân bay công suất lớn.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tổng vốn hơn 2.800 tỷ đồng, khởi công tháng 10/2024 cũng lộ hình hài, dự kiến hoàn thiện trong năm sau. Theo thiết kế, trạm nhiên liệu tàu bay tại sân bay Long Thành có công suất 5.200 m3/ngày, gồm 6 bồn chứa nhiên liệu.

Mỗi bồn chứa với dung tích 6.000 m3, cùng hệ thống ống dẫn ngầm ra sân đỗ, đảm bảo khả năng dự trữ và cung ứng nhiên liệu quy mô lớn.

Dự án xây dựng trụ sở các cơ quan quản lý nhà nước với tổng vốn khoảng 765 tỷ đồng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối.

Các hạng mục gồm trụ sở Cảng vụ hàng không miền Nam, Hải quan, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an địa phương, Kiểm dịch động vật và Kiểm dịch thực vật. Bộ Xây dựng cho biết các công trình đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng và đang được hoàn thiện, bảo đảm xong trước ngày 19/12.

Sân bay Long Thành giai đoạn một rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, có công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án phấn đấu hoàn thành cơ bản trước 19/12 và khai thác thương mại vào giữa năm 2026.

Phối cảnh sân bay Long Thành. Ảnh: ACV

Vị trí sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối TP HCM. Đồ họa: Hoàng Thanh