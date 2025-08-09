8 tuyến đường kết nối TP HCM với sân bay Long Thành

Trong các tuyến kết nối, quan trọng nhất hiện là cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hoạt động năm 2015, giúp rút ngắn quãng đường, thời gian đi Vũng Tàu (qua sân bay Long Thành theo quốc lộ 51) và các tỉnh phía bắc (kết nối quốc lộ 1, cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết).

Sau 10 năm, cao tốc trên không đáp ứng được lưu lượng xe ngày càng lớn, thường xuyên ùn ứ mỗi dịp lễ Tết, cuối tuần. Dự kiến 19/8, đoạn đường 21 km từ Vành đai 2 TP HCM đến nút giao cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khởi công nâng cấp từ 6 lên 10 làn xe nhằm đáp ứng kết nối sân bay Long Thành.

Nút giao An Phú nằm ở đoạn đầu cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây hướng từ thành phố, đông xe, thường xuyên xảy ra ùn tắc, nhất là dịp cuối tuần, lễ, Tết. Hiện, nơi đây triển khai dự án nút giao lớn nhất với quy mô vốn 3.400 tỷ đồng, gồm hầm, cầu, đảo tròn trung tâm, tháp biểu tượng... Dự án sẽ hoàn thành cuối năm nay, giúp giảm ùn tắc cho cao tốc.

Cách nút giao An Phú khoảng 23 km là cầu Long Thành, nằm trên tuyến cao tốc TP HCM - Dầu Giây, cũng là điểm nghẽn, hay ùn tắc trên tuyến do "nút thắt cổ chai". Mới đây cầu được cải tạo, thu hẹp làn gây ra kẹt xe kéo dài trong nhiều ngày liền.

Nút giao cao tốc TP HCM - Long Thành với quốc lộ 51 - một hướng chạy tới sân bay Long Thành, phía còn lại đi Vũng Tàu.

Quốc lộ 51 là tuyến huyết mạch của vùng Đông Nam Bộ và càng giữ vai trò quan trọng khi sân bay Long Thành hoạt động. Tuy vậy từ sân bay về TP HCM hay chiều ngược lại theo quốc lộ 51 hiện nay trở nên quá tải, đặc biệt đoạn 6 km từ Cổng 11 đến Ngã tư Vũng Tàu (TP Biên Hòa cũ).

UBND Đồng Nai đang hoàn tất các thủ tục để sớm xây dựng tuyến đường trên cao qua khu vực này nhằm kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với kinh phí hơn 16.000 tỷ đồng.

Từ quốc lộ 51 khi gần tới sân bay sẽ theo tuyến T1 đang được xây dựng. Từ T1 cũng giúp về cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường tỉnh 25B, 25C hoặc Vành đai 3 TP HCM. Còn tuyến T2 (ảnh sau) liên kết cao tốc Long Thành - Dầu Giây. Hai tuyến sát sân bay này có tổng vốn đầu tư hơn 2.600 tỷ đồng.

Ở một hướng khác, từ xa lộ Hà Nội qua quốc lộ 1, cầu Đồng Nai (ảnh), đến quốc lộ 51 cũng là trục giúp liên kết TP HCM với sân bay Long Thành.

Tuyến đường trên cũng thường xuyên ùn tắc. UBND tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch xây dựng lại nút giao Ngã tư Vũng Tàu với hơn 4.749 tỷ đồng nhằm phân làn lại giao thông khu vực trên.

Một tuyến giúp nối sân bay là cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu. Trong ảnh là dự án nằm bên phía tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ, nay là TP HCM) cơ bản hoàn thành, dự kiến thông xe cuối năm nay.

Dự án cao tốc nói trên dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, với tổng mức đầu tư 17.800 tỷ đồng. Trong đó, Bà Rịa - Vũng Tàu làm chủ đầu tư đoạn 3; Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư đoạn hai dài 18,2 km; tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư đoạn còn lại 16 km.

Đoạn qua khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đã hoàn thành, dự án phía qua Đồng Nai đang thi công, dự kiến thông xe kỹ thuật ngày 19/12.

Ngoài các trục giao thông nói trên, từ TP HCM tới sân bay có thể đi theo tỉnh lộ 25B để qua cầu Nhơn Trạch theo Vành đai 3. Ngày 19/8, khi cầu này đưa vào hoạt động sẽ phần nào "chia lửa" cho cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1 và Long Thành trên cao tốc TP HCM - Long Thành.

Tuy nhiên Vành đai 3 chưa thể thông toàn tuyến do còn chờ các dự án thành phần qua Đồng Nai và TP HCM, dự kiến hoàn thành năm sau.

Nằm cách sân bay Long Thành chừng 10 km, cao tốc Bến Lức - Long Thành giúp kết nối với TP HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ qua cầu Phước Khánh.

Cao tốc nối miền Tây dài gần 58 km, 4 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp, đi qua Long An (cũ), TP HCM và Đồng Nai. Hiện tuyến đường vừa mới hoạt động 30 km, chưa thể liên kết Đồng Nai với TP HCM do cầu Phước Khánh dự kiến năm 2026 mới hoàn thành.

Ngoài các tuyến đường bộ, Chính phủ cũng quy hoạch đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, đường sắt tốc độ cao đi qua sân bay... nhằm kết nối với trung tâm TP HCM.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành dần hoàn thiện.

Long Thành xây trên diện tích 5.000 ha với tổng mức đầu tư hơn 336.000 tỷ đồng, là sân bay lớn nhất nước, chia làm ba giai đoạn thực hiện. Giai đoạn một mục tiêu hoàn thành cơ bản cuối năm nay, khai thác từ năm 2026, công suất phục vụ 25 triệu lượt khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sân bay không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại, còn là cực tăng trưởng cho cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, trong đó TP HCM giữ vai trò trung tâm.

Những tuyến đường giúp kết nối khu vực TP HCM với sân bay Long Thành. Đồ họa: Khánh Hoàng