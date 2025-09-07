Ngày 19-12, sân bay Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên

Ngày 7-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cùng đơn vị liên quan về tiến độ dự án sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Phạm Hồng Quang, Tổng Giám đốc VEC, cho biết đơn vị đang tăng tốc triển khai các dự án cao tốc kết nối sân bay Long Thành. Trong đó, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đã khởi công mở rộng đoạn từ TP.HCM đến Long Thành, cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng đã thông xe nhiều đoạn, hiện đang thi công hai cây cầu và nút giao quốc lộ 51.

“Tuy nhiên, vướng mắc còn lại là khoảng 300 m mặt bằng ở nút giao quốc lộ 51 chưa được bàn giao. Chỉ cần Đồng Nai bàn giao đủ mặt bằng trong đầu tháng 10, VEC sẽ tăng tốc thi công, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch để phục vụ khai thác sân bay" - ông Quang khẳng định.

Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam báo cáo tiến độ sân xây sân bay Long Thành. Ảnh: VH

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà cho biết địa phương đã chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu bàn giao phần mặt bằng đường cao tốc Bến Lức - Long Thành còn lại trong tháng 10. Đồng Nai cũng đang nỗ lực cung ứng vật liệu xây dựng, đặc biệt là đá, phục vụ cho dự án.

Theo ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV, nhiều tháng nay công trường gặp bất lợi khi mùa mưa đến sớm, kéo dài ảnh hưởng trực tiếp đến các hạng mục ngầm như tuynel, thoát nước, nền đường... Tuy nhiên, ACV đang phối hợp cùng các nhà thầu đẩy nhanh đồng loạt nhiều gói thầu, quyết tâm hoàn thành đồng bộ giai đoạn 1 của sân bay Long Thành để khai thác đúng kế hoạch.

"Ngày 19-12, máy bay có thể cất cánh từ sân bay Nội Bài sau đó hạ cánh ở đường băng thứ nhất sân bay Long Thành và lăn vào sân đỗ nhà ga" - Phó Tổng giám đốc ACV nói thêm.

Đại diện các đơn vị báo cáo tiến độ xây dựng. Ảnh: VH.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các đơn vị phải kiên quyết thực hiện đúng tiến độ để ngày 19-12 khánh thành dự án. Đặc biệt lưu ý đến nút giao Quốc lộ 51, ông yêu cầu Đồng Nai phải hoàn thành bàn giao mặt bằng trong tháng 9.

"Đồng Nai hẹn có mặt bằng thì cần đúng hẹn, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) đã cam kết thực hiện nhanh tiến độ cũng cần đáp ứng. Nếu chậm ngày nào thì sẽ quy rõ trách nhiệm cho đơn vị đó" - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh hạn chót đến ngày 19-12 phải cơ bản hoàn thành đồng bộ các hạng mục chính, tập trung cao độ cho công trình trọng yếu để máy bay có thể tiếp cận được ở tất cả các cánh nhà ga. Càng về giai đoạn cuối, khối lượng công việc càng nhiều, yêu cầu kỹ thuật càng khắt khe, vì vậy các nhà thầu phải nỗ lực tối đa để đáp ứng.

Nhà ga hành khách sân bay Long Thành. Ảnh: VH

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đề nghị ACV chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, bảo đảm các tiêu chuẩn quốc tế cho một sân bay 5 sao. Đồng Nai và các đơn vị liên quan phải sớm hình thành hệ sinh thái dịch vụ đa dạng, chất lượng cao nhằm phục vụ hành khách đến và đi từ sân bay.