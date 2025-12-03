Đề xuất mới về sân bay Long Thành

Theo ACV, doanh nghiệp hiện là chủ đầu tư Dự án thành phần 3 - các hạng mục thiết yếu trong Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành do nhà khai thác thực hiện - đồng thời chịu trách nhiệm đầu tư toàn bộ hạ tầng khu bay và hạ tầng dùng chung của sân bay Long Thành giai đoạn 1. Vì vậy, việc tiếp tục đảm nhận giai đoạn 2 giúp duy trì tính liên tục, đồng bộ trong mô hình sân bay xanh - thông minh - đạt chuẩn 5 sao quốc tế, nhất là về nền tảng ICT giữa hai giai đoạn.

ACV cho biết đã chuẩn bị phương án cân đối nguồn vốn cho giai đoạn mới. Với đường cất - hạ cánh (CHC) thứ 3, doanh nghiệp dự kiến sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2024 và phần cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay để tăng vốn điều lệ, tạo nguồn lực triển khai ngay khi được chấp thuận. Các hạng mục còn lại của giai đoạn 2 sẽ được bố trí từ vốn tự có và vốn vay.

Diện mạo sân bay Long Thành hiện tại. Ảnh: Duy Anh.

Trong tờ trình gửi Bộ Xây dựng, ACV đề nghị được phê duyệt trước dự án xây dựng đường CHC thứ 3 và các công trình phụ trợ. Sau đó, kết quả sẽ được tổng hợp vào báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 trình Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét quyết định đầu tư. Ở giai đoạn này, các nhà thầu trong nước đủ năng lực đảm nhiệm trọn vẹn quá trình thiết kế, thẩm tra, thi công và giám sát.

Giai đoạn 2 của Cảng HKQT Long Thành, với quy mô gồm một nhà ga hành khách mới cùng hệ thống công trình đồng bộ nhằm nâng công suất lên 50 triệu khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, dự kiến cần sự tham gia của một số nhà thầu quốc tế. ACV kiến nghị Bộ Xây dựng sớm quyết định chủ trương giao doanh nghiệp làm chủ đầu tư toàn bộ giai đoạn này.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ xem xét, kiến nghị Quốc hội cho phép Chính phủ tự phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 mà không cần trình Quốc hội như quy định trước đây. Bộ cho rằng với dự báo tăng trưởng GDP từ 2026 đạt mức hai con số, lưu lượng hành khách qua các sân bay - đặc biệt là Long Thành - sẽ tăng nhanh hơn dự tính. Do đó, việc nghiên cứu và đầu tư giai đoạn 2 cần được đẩy lên sớm hơn so với mốc 2028 - 2032 như trong báo cáo khả thi giai đoạn 1.

Bộ Xây dựng cũng nhấn mạnh rằng đầu tư ngay đường CHC thứ 3 sẽ tận dụng tối đa nguồn nhân lực vàmáy móc đang hiện diện tại công trường, giảm chi phí, rút ngắn tiến độ và hạn chế tác động đến hoạt động khai thác khi sân bay đi vào vận hành. Đây cũng là định hướng đã được nêu trong Kết luận số 199-KL/TW ngày 10/10/2025 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030.