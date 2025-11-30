Bên trong nhà ga hình bông sen nghìn tỷ của sân bay Long Thành

Các hạng mục chính của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) đang được thi công hết sức khẩn trương. Đáng chú ý, gói thầu 5.10 - xây dựng nhà ga hành khách (thuộc dự án thành phần 3, tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng) đang dần về đích.

Quan sát từ trên cao, nhà ga hành khách nổi bật với thiết kế cách điệu bông sen, phần mái đã cơ bản hoàn thành. Các khối cánh đang được gấp rút hoàn thiện để kịp khoác lên diện mạo mới trước ngày 19/12.

Đây là hạng mục quan trọng nhất của sân bay Long Thành giai đoạn 1, xây dựng trên diện tích 376.000m² và hứa hẹn sẽ tạo nên điểm nhấn kiến trúc ấn tượng cho toàn bộ dự án.

Nhà ga gồm tầng trệt và 3 tầng lầu, tách biệt luồng đi – đến, mái cao 45,55m, công suất thiết kế 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Khu vực sân đỗ bố trí 40 vị trí đỗ tàu bay.

Các công nhân đang đội nắng, miệt mài thi công trên khu vực mái trung tâm. Để đảm bảo tiến độ, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết hiện có khoảng 14.000 kỹ sư, chuyên gia và công nhân, cùng với hơn 3.000 thiết bị máy móc đang hoạt động liên tục "3 ca, 4 kíp" tại công trường để đảm bảo tiến độ.

Bên trong, "trái tim" của sân bay được thiết kế để tối đa hóa ánh sáng tự nhiên. Mái vòm trung tâm đóng vai trò chủ đạo, cho phép ánh sáng tràn ngập vào không gian, tạo cảm giác rộng mở và thoáng đãng khi hành khách nhìn từ bên trong ra ngoài. Đặc biệt, hệ thống skylight (giếng trời) trên mái không chỉ giúp nhà ga luôn ngập tràn ánh sáng mà còn làm tăng hiệu ứng kiến trúc của thiết kế bông sen cách điệu.

Hiện tại, tầng trệt - khu vực chức năng chính của nhà ga trung tâm - đang được tích cực lắp đặt hệ thống điện. Không gian bên trong gây ấn tượng mạnh với sảnh chính rộng rãi và khu vực làm thủ tục check-in trải dài, tất cả được thiết kế nhằm tạo ra lối di chuyển thuận tiện và thông thoáng nhất cho hành khách. Tầng này cũng là nơi bố trí đầy đủ các khu vực phục vụ hành khách thiết yếu, bao gồm: quầy thông tin, phòng chờ và các dịch vụ hành lý.

Các hạng mục như thang cuốn, thang máy, cầu thang bộ, đường dẫn hành khách… đang được nhà thầu gấp rút thi công và lắp đặt.

Các kỹ sư, chuyên viên kỹ thuật vận hành thử thang cuốn trong ngày 27/11.

Hệ thống thang máy đang được hoàn thiện.

Tại khu vực tầng trệt, nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thiện phần kết cấu chính, bao gồm cột, dầm, sàn và trần. Không gian nội thất đang dần được định hình rõ nét, đặc biệt là sảnh chính rộng lớn, khu vực làm thủ tục và các lối đi nội bộ. Sự định hình này ngay lập tức tạo ra luồng di chuyển rõ ràng và thuận tiện cho hành khách ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân vào nhà ga.

Hành lang dẫn ra nhà ga quốc tế đang được hoàn thiện trần, sàn và tường, tạo không gian đi lại thông thoáng. Hiện các biển chỉ dẫn chưa được lắp đặt, các hạng mục kỹ thuật cơ bản như điện, điều hòa đang được chuẩn bị để hoàn thiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Tại công trường, Kỹ sư Nguyễn Thanh Bình, Chuyên viên Kỹ thuật, đang tập trung thử nghiệm hệ thống cấp điện để kiểm tra khả năng tải điện cho các khu vực. Công việc này đóng vai trò then chốt, nhằm đảm bảo nguồn điện ổn định và liên tục, phục vụ cho việc vận hành toàn bộ nhà ga cùng các hạng mục kỹ thuật quan trọng khác của sân bay.

Hạng mục cầu ống lồng cố định (Jet Bridge) - kết nối trực tiếp nhà ga hành khách với sân đỗ máy bay - đã cơ bản hoàn thành phần khung thép. Hiện tại, các đội thi công đang khẩn trương lắp đặt kính để hoàn thiện hạng mục quan trọng này, chuẩn bị cho việc đưa cầu ống lồng vào hoạt động.

Theo thiết kế, có 32 cầu ống lồng, bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các loại tàu bay Code C, E và F.

Đến nay, 3/15 gói thầu đã hoàn thành, 12 gói đang được triển khai với cường độ cao để đồng loạt về đích. Nhiều gói thầu được rút ngắn tiến độ so với hợp đồng từ 3 - 5 tháng.

Hiện tại, Đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thiện và được dự kiến sẵn sàng đón chuyến bay đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Long Thành vào ngày 19/12.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD cho giai đoạn 1. Khi hoàn thành, đây sẽ là sân bay lớn nhất Việt Nam trong tương lai, với tổng diện tích 5.364 ha và công suất phục vụ lên đến 100 triệu lượt hành khách mỗi năm.