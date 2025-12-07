Hành động đẹp của người đàn ông trúng 9 tờ vé số độc đắc ở TPHCM

Ngày 7-12, trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) có rất đông lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn đã tập trung tại đây để nhận quà từ một đại lý vé số phát.

Chủ đại lý vé số Thuỳ Dương cho biết trước đó đơn vị đã phát phiếu cho bà con đến nhận mỗi người 1 bao gạo, cùng nhu yếu phẩm. Kinh phí tài trợ do người đàn ông trúng vé số và chủ đại lý góp lại để thực hiện.

9 tờ vé số độc đắc

Theo chia sẻ của chủ đại lý vé số này, ngày 28-11, người đàn ông mang vé số đến đây để đổi thưởng khi trúng 9 tờ đặc biệt dãy 240446 của Công ty XSKT Trà Vinh, với tổng số tiền là 18 tỉ đồng.

Đổi thưởng xong, người trúng thưởng đã gửi lại cho đại lý vé số 100 triệu đồng và nói "nhờ mua gạo tặng bà con khó khăn". Sau đó, chủ đại lý vé số góp thêm 60 triệu đồng để mua đủ 8 tấn gạo phát trong ngày 7-12.

Theo chủ đại lý vé số Thuỳ Dương, những trường hợp được phát gạo là người thật sự cần hỗ trợ, chủ yếu người già neo đơn, khuyết tật, mù, bán vé số dạo và không còn sức lao động. Số gạo này được chia thành 800 túi, mỗi túi 10 kg.

Đại lý vé số phát 8 tấn gạo cho người dân

Từ đầu năm đến nay, đại lý vé số Thuỳ Dương đã ghi nhận nhiều người trúng vé số độc đắc, đáng chú ý nhất ngày 25-2, một người đàn ông mua gần 400 tờ vé số với 3 cặp vé số và 3 đài khác nhau.

Trong cặp số trúng đó gồm 130 tờ, có dãy số là 113338, Công ty XSKT Bến Tre. Bao gồm 13 tờ vé số trúng giải độc đắc, mỗi tờ trị giá 2 tỉ đồng; 117 tờ trúng giải an ủi, mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng. Tổng số tiền trúng giải 31 tỉ 850 triệu đồng.

Tiếp đó, một người trúng dãy số 806774, với số tiền 26 tỉ đồng do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng vào chiều 5-5-2025.

Người này chính là anh trai của người đàn ông trúng 18 tỉ đồng vào ngày 28-11 mới đây.