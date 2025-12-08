Thế giới 24h: Trung Quốc lên tiếng vụ căng thẳng mới nhất với Nhật Bản

Ảnh: China Daily

Nhật Bản tố tiêm kích Trung Quốc có hành động “nguy hiểm”: Bắc Kinh đáp trả

Theo Reuters, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngay 7/12 nói với báo giới, “việc dùng radar khóa mục tiêu như vậy là hành động nguy hiểm, vượt quá mức cần thiết cho an toàn bay”. Bà Takaichi cho biết Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về sự việc “vô cùng đáng tiếc” xảy ra ngày 6/12.

Trong cuộc gặp tại Tokyo với Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Shinjiro Koizumi nói Nhật sẽ “phản ứng kiên quyết nhưng bình tĩnh” để duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Theo China Daily, tối 7/12, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ra tuyên bố bày tỏ “bất mãn mạnh mẽ và kiên quyết phản đối” hành động của Nhật, cáo buộc Tokyo cố tình gây rối và làm sai lệch thông tin.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Zhang Xiaogang tuyên bố nhóm tàu Liêu Ninh khi huấn luyện ở ngoài khơi phía đông eo biển Miyako “hoàn toàn tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế”.

Ông Zhang cáo buộc tiêm kích Nhật Bản đã nhiều lần đi vào các khu vực mà Trung Quốc công khai thông báo là khu vực tập trận, tiến hành “theo dõi ở cự ly gần”.

Báo Pháp: Ông Macron dọa đánh thuế Trung Quốc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: Reuters

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã cảnh báo Bắc Kinh về việc châu Âu có thể áp thuế nếu Trung Quốc không có bước đi nhằm thu hẹp thâm hụt thương mại ngày càng tăng của nước này với Liên minh châu Âu (EU).

Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tháng 12, ông Macron kêu gọi Bắc Kinh tăng hợp tác nhằm xử lý tình trạng mất cân đối thương mại, cũng như các vấn đề địa chính trị và môi trường.

“Tôi đã cố giải thích rằng thặng dư thương mại của họ là không bền vững vì điều đó đang ‘giết chết’ chính khách hàng của họ, đặc biệt là khi họ gần như không còn nhập khẩu gì từ chúng tôi”, ông Macron nói trong bài phỏng vấn đăng trên nhật báo Les Echos (Pháp) ngày 7/12.

“Tôi nói rằng nếu không có phản ứng, trong vài tháng tới, châu Âu buộc phải có những biện pháp mạnh như cách Mỹ đã làm - áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc”, Tổng thống Pháp nói.

Theo Reuters, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đã tăng gần 60% kể từ 2019.

Ông Macron lâu nay chủ trương xây dựng một lập trường “vững chắc hơn” của châu Âu với Trung Quốc, thúc giục Brussels triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại để hạn chế lượng hàng Trung Quốc tràn vào khiến ngành công nghiệp châu Âu chật vật.

Tổng thống Pháp nói châu Âu đang ở thế khó, mắc kẹt giữa chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Trung Quốc - quốc gia mà ông cho là “đang đánh trực diện vào mô hình công nghiệp và đổi mới của châu Âu”.

Ông Macron lưu ý, ông cũng đề xuất một cách tiếp cận “hòa dịu hơn” với Trung Quốc, ví dụ như dỡ bỏ một số hạn chế xuất khẩu máy móc sản xuất chip phía châu Âu, đồng thời Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tổng thống Pháp kêu gọi doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào châu Âu và “tạo giá trị cũng như cơ hội cho châu Âu”.

IAEA ra cảnh báo mới về nhà máy điện hạt nhân Chernobyl

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết lớp che chắn bảo vệ bên trên lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Ukraine không còn đảm bảo khả năng ngăn giữ phóng xạ, đồng thời cảnh báo cần tiến hành sửa chữa khẩn cấp.

Cảnh báo được đưa ra sau một cuộc kiểm tra được tiến hành do ảnh hưởng của một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) hồi tháng 2. Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên nhằm vào lớp bảo vệ này. Moscow nói đây là hành động khiêu khích do Kiev dàn dựng, trong khi chính phủ Ukraine cáo buộc Nga thực hiện vụ tấn công.

Vụ tấn công đã làm thủng lớp vỏ ngoài của mái vòm thép khổng lồ (NSC) và gây cháy. Dù thiệt hại ban đầu không dẫn tới rò rỉ phóng xạ, nhưng đánh giá mới cho thấy sự cố cấu trúc đã làm suy giảm khả năng ngăn giữ vật liệu hạt nhân của công trình.

IAEA ngày 5/12 xác nhận NSC “đã mất một số chức năng an toàn chính, bao gồm khả năng cô lập và ngăn giữ”.

Hoàn thành năm 2019 với chi phí khoảng 1,5 tỷ euro (tương đương 1,6 tỷ USD), NSC được thiết kế để bao kín vật liệu phóng xạ và niêm phong lớp bê tông bao kín lò phản ứng số 4 được dựng lên ngay sau thảm họa năm 1986.

Các thanh tra của IAEA đã cử thêm chuyên gia an toàn hạt nhân tới hiện trường để đánh giá đầy đủ mức độ hư hại.