Campuchia - Thái Lan đấu súng ở biên giới

Quân đội Thái Lan cho biết binh sĩ Tiểu đoàn bộ binh 13 đã đấu súng với lực lượng Campuchia gần khu vực Phu Pha Lek - Phlan Hin Paet Kon thuộc tỉnh Sisaket vào khoảng 14h15 hôm nay. Giao tranh leo thang khi phía Campuchia sử dụng súng không giật, trước khi đụng độ kết thúc lúc 14h50.

Phát ngôn viên quân đội Thái Lan cáo buộc lực lượng Campuchia nổ súng vào đơn vị công binh đang cải tạo tuyến đường nối căn cứ Phu Pha Lek với huyện Phiang Fa.

Trung tướng Weerayut Raksil, tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, đã lệnh cho các đơn vị duy trì trạng thái cảnh giác cao độ và tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc giao chiến. Hai binh sĩ Thái Lan bị thương trong giao tranh đã được đưa tới bệnh viện và hiện trong tình trạng ổn định.

Quân nhân Thái Lan chuyển hai binh sĩ bị thương sau vụ đấu súng ngày 7/12. Ảnh: Khaosod

Quân đội Thái Lan nhận định xung đột có thể leo thang và Thủ tướng Anutin Charnvirakul chỉ thị "phải hành động phù hợp với tình hình đang diễn ra".

Lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Kittirat Phanphet cũng lệnh cho các đồn cảnh sát ở 4 tỉnh Buriram, Surin, Sisaket và Ubon Ratchathani sơ tán người dân khỏi khu vực nguy cơ cao.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia Maly Socheata cùng ngày cáo buộc quân đội Thái Lan nổ súng trước, nhắm vào huyện Choam Ksan, tỉnh Preah Vihear bằng "súng săn, súng máy và cối 60 mm". Theo bà, lực lượng Campuchia không bắn trả và đã lập tức liên lạc với phía Thái Lan.

"Trong suốt sự việc, lực lượng Campuchia đã kiềm chế không đáp trả và tiếp tục thận trọng theo dõi tình hình", bà cho hay.

Campuchia cũng thông báo cho quan sát viên ASEAN và đề nghị mở cuộc điều tra "minh bạch, công bằng và chính xác". Bộ Quốc phòng Campuchia tái khẳng định "cam kết vững chắc" với thỏa thuận ngừng bắn và Hiệp định Hòa bình Kuala Lumpur.

Thái Lan sau đó bác bỏ tuyên bố của Campuchia. Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattaphol Nakpanich cho biết cáo buộc này "không dựa trên kiểm chứng thực tế", nhấn mạnh rằng hai binh sĩ nước này bị thương là bằng chứng cho thấy Campuchia đã nổ súng.

Thái Lan và Campuchia hồi tháng 7 xảy ra xung đột biên giới kéo dài 5 ngày khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và hơn 300.000 dân thường ở cả hai bên phải sơ tán. Hai bên ký thỏa thuận hòa bình tại Kuala Lumpur ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới và cho phép quan sát viên giám sát lệnh ngừng bắn tiếp cận khu vực. Thái Lan cũng cam kết trao trả 18 binh sĩ Campuchia bị bắt. Tuy nhiên kể từ đó, hai nước nhiều lần cáo buộc lẫn nhau không tuân thủ thỏa thuận.