Diện mạo nhà ga hình cánh sen sân bay Long Thành

Ngày 26/11, từ góc trên cao diện mạo nhà ga hành khách sân bay Long Thành đã rõ nét như "cánh hoa sen". Đây là công trình được xem là "trái tim" của dự án sân bay Long Thành.

Nhà ga khởi công năm 2023, với tổng mức đầu tư 35.000 tỷ đồng, dự kiến xong phần xây dựng năm 2025, hoàn thành các hạng mục trong tháng 8/2026.

Gói thầu nhà ga với thiết kế điểm nhấn là cánh hoa sen đã thành hình sau khi hoàn thành lợp mái.

Dự án gồm nhà ga trung tâm và 3 cánh, thiết kế với hướng đi và đến tách biệt. Công trình gồm một trệt, 3 lầu, chiều cao đỉnh mái hơn 45 m, tổng diện tích sàn khoảng 376.000 m2.

Ba "cánh sen" hướng ra ngoài cũng xong cơ bản phần lợp mái, các ống lồng dần thành hình. Hiện công nhân tất bật thi công các công đoạn cuối cùng của phần mái, hoàn thành phần xây dựng trước 19/12.

Mặt bên ngoài nhà ga cũng lắp kính được khoảng 80%. Theo nhà thầu, diện tích kính phủ bề mặt nhà ga khoảng 70.000 m2.

Từng nhóm công nhân được xe cẩu nâng lên để hoàn thiện phần kính. Mỗi tấm kính nặng khoảng 350-900 kg.

Xe cẩu lắp đặt cầu ống lồng, với hai cần cẩu 140 tấn phục vụ nâng hạ. Hàng trăm công nhân thi công khung, lợp mái, ốp kính các ống lồng còn lại. Theo thiết kế, sân bay Long Thành sẽ có 32 cầu ống lồng.

Bên trong nhà ga, ba tầng đang đồng loạt thi công lợp trần, lát nền, phòng chức năng, băng chuyền... ACV cho biết việc hoàn thiện nội thất, lắp đặt thiết bị và vận hành đồng bộ sẽ được chạy thử trước khoảng 6 tháng, rút ngắn so với hợp đồng.

Nhà ga được thiết kế tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, ứng dụng công nghệ số với AI, bãi đỗ xe thông minh, thu phí không dừng, 64 quầy tự làm thủ tục và check-in sinh trắc học.

Hệ thống thang bộ, thang máy, băng tải và băng chuyền đang được lắp đặt giữa các tầng nhà ga, yêu cầu độ chính xác cao theo tiêu chuẩn hàng không. Bên trong, hàng trăm công nhân thi công liên tục. Toàn dự án huy động gần 14.000 kỹ sư, chuyên gia, công nhân và hơn 3.000 thiết bị.

Máy soi chiếu hành lý được lắp ráp bên trong nhà ga.

Chủ đầu tư cho biết khu an ninh có 12 làn kiểm tra tự động nhận diện khuôn mặt, kèm hệ thống soi chiếu và dò chất nổ hiện đại, rút ngắn thời gian kiểm tra. Khu xuất nhập cảnh trang bị làn tự động, màn hình 3D, robot hỗ trợ và hệ thống xử lý hành lý mới, giảm nhầm lẫn.

Tháp không lưu cùng công trình phụ trợ có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Công trình được ví như khối óc đảm bảo nhiều hoạt động của sân bay.

Đài được thiết kế hình búp sen có màu sắc và kiến trúc hài hòa với nhà ga hành khách. Tháp điều hành cao 123 m gắn radar trên đỉnh, diện tích xây dựng khoảng 80 m2, đường kính thân tháp 10 m.

Đường cất hạ cánh đầu tiên đã hoàn thiện xây dựng, lắp thiết bị, bay hiệu chuẩn và đủ điều kiện khai thác. Đường băng thứ hai dự kiến cơ bản hoàn thành phần xây lắp trước 19/12.

Giai đoạn 1 sân bay Long Thành rộng 1.810 ha, khởi công ngày 5/1/2021, công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản trước 19/12 và khai thác thương mại giữa năm 2026.

Phối cảnh sân bay Long Thành khi hoàn thành. Ảnh: ACV

Vị trí sân bay Long Thành và các tuyến đường kết nối TP HCM. Đồ họa: Hoàng Thanh