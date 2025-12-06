Ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Vũ Đại Thắng nhận thêm nhiệm vụ mới

Chiều nay, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Nguyễn Minh Long đã thông báo các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy với Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa chúc mừng Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng. Ảnh: Cổng TTĐT TP

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng.

Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá cao TP Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô, trong những năm qua luôn giữ Thủ đô an toàn, ổn định, văn minh. Đặc biệt, TP và Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo an toàn tuyệt đối sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập nước, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và các sự kiện lớn.

Đại tướng Phan Văn Giang cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND các cấp, các ngành, các tổ chức của TP Hà Nội đã tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang và riêng cho Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian vừa qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đã thông tin một số nét khái quát về phương hướng phát triển Thủ đô theo Nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ Thành phố, xây dựng Thủ đô hiện đại, bản sắc và hòa bình hạnh phúc.

Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, Hà Nội cần có cơ chế chính sách vượt trội để triển khai các dự án lớn để phát triển như trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, dự án Khu đô thị thể thao Olympic, phát triển không gian ngầm gắn kết với sự phát triển của Thủ đô…

Hà Nội cũng xác định lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực phát triển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Quốc phòng đối với Thành phố Hà Nội và tiếp thu, chỉ đạo thực hiện ngay các ý kiến của Bộ trưởng trong thời gian tới.