Iran tử hình kẻ cầm đầu vụ lừa đảo đầu tư 350 triệu USD

Cơ quan Tư pháp Iran ngày 7/12 thông báo Mohammad Reza Ghaffari, chủ sở hữu công ty Rezaayat Khodro Taravat Novin, đã bị treo cổ sau khi Tòa án Tối cao giữ nguyên án tử hình đối với tội danh "gây rối loạn quy mô lớn hệ thống kinh tế của đất nước" và lừa đảo có tổ chức.

Nạn nhân bị lừa tiền tụ tập trước công ty Rezaayat Khodro Taravat Novin ở Qazvin, phía tây Tehran, ngày 23/11/2023. Ảnh: Iranintl

Ghaffari bắt đầu triển khai kế hoạch lừa đảo năm 2013 tại tỉnh Qazvin, phía bắc Iran, hứa hẹn cung cấp ôtô giá thấp hơn thị trường sau đó mở rộng sang đầu tư tài chính và bất động sản.

Chỉ khoảng 4% khách hàng nhận được xe sau khi chuyển tiền. Ghaffari và đồng bọn sử dụng tiền gửi mới để trả lợi nhuận cho những người gửi tiền đầu tiên. Số tiền lừa đảo trong vụ án tương đương 350 triệu USD theo tỷ giá hiện nay.

Cơ quan điều tra nhận được hơn 28.000 đơn khiếu nại và đã truy tố 28 bị cáo. Một tòa án hồi tháng 8 kết tội Ghaffari làm suy yếu nền kinh tế quốc gia và yêu cầu y trả lại tiền cho nạn nhân. Ghaffari tuyên bố sẵn sàng hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư để tránh án tử hình, tuy nhiên sau nhiều tháng được gia hạn và nhận cảnh báo, y vẫn không thực hiện nghĩa vụ.

Cơ quan Tư pháp Iran cho hay vụ lừa đảo đã gây "thiệt hại nghiêm trọng về tài chính và tâm lý" cho nạn nhân, bao gồm các bệnh do căng thẳng và gia đình tan vỡ.

Iran áp dụng án tử hình đối với các tội giết người và hiếp dâm, các vụ án kinh tế lớn và gián điệp. Án tử hình ở Iran thường thi hành bằng hình thức treo cổ. Quốc gia này năm 2014 tử hình một tỷ phú đứng sau vụ lừa đảo ngân hàng 2,6 tỷ USD.