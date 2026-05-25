Nhiệt độ bề mặt sân bay chạm mức kỷ lục 71 độ C

Trong đợt nắng nóng đỉnh điểm, ngày 25-5, nhiệt độ bề mặt bê tông tại khu vực sân đỗ tàu bay ở sân bay Nội Bài lên tới 71 độ C. Giữa nền nhiệt bỏng rát cộng thêm sức nóng từ động cơ máy bay, các lực lượng mặt đất vẫn duy trì tuần tra, bảo dưỡng và kiểm tra khu bay để đảm bảo an toàn khai thác.

Làm việc trong điều kiện nắng nóng bỏng rát tại sân bay Nội Bài ngày 25-5. Ảnh: Phan Công

Theo đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, toàn bộ khu bay với diện tích bê tông lớn hấp thụ nhiệt mạnh khiến mặt sân nóng rát như "chảo rang". Nhiệt lượng tỏa ra từ động cơ máy bay trong quá trình khai thác càng làm không khí tại khu vực sân đỗ trở nên ngột ngạt, bỏng rát.

Dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, các lực lượng làm việc trong khu bay vẫn duy trì cường độ cao để đảm bảo hoạt động khai thác và an toàn bay. Thời điểm nắng nóng cũng là lúc nhiều hạng mục bảo dưỡng, duy tu phải được đẩy nhanh tiến độ nhằm tránh ảnh hưởng khi xuất hiện mưa dông, lốc bất chợt.

Các công việc được triển khai liên tục gồm tuần tra khu bay, cắt cỏ, nạo vét hệ thống thoát nước chuẩn bị cho mùa mưa bão, thu gom vật ngoại lai (FOD) nhằm đảm bảo an toàn bay, kiểm tra hệ thống đèn tiếp cận, biển báo tín hiệu và sơn kẻ vị trí đỗ máy bay theo tiêu chuẩn khai thác.

Theo đại diện Trung tâm Khai thác khu bay Nội Bài, đặc thù ngành hàng không đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối nên mọi công việc vẫn phải được thực hiện tỉ mỉ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình an toàn dù thời tiết cực đoan.

Đơn vị đã chủ động bố trí ca kíp linh hoạt để giảm ảnh hưởng của nắng nóng tới sức khỏe người lao động, trừ các tình huống phát sinh cần xử lý khẩn cấp. "Sức khỏe của người lao động luôn là ưu tiên hàng đầu"- đại diện trung tâm cho biết.

Ngoài việc điều chỉnh thời gian làm việc, Công đoàn Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ các lực lượng trực tiếp làm việc tại những khu vực chịu nhiệt độ cao nhất của sân bay.

Nội Bài hiện là sân bay cửa ngõ lớn nhất miền Bắc, với tần suất khai thác cao trong mùa hè. Những ngày nắng nóng cực đoan khiến áp lực công việc của lực lượng vận hành khu bay tăng đáng kể, đặc biệt tại các vị trí làm việc trực tiếp ngoài trời trên nền bê tông hấp nhiệt.

Một số hình ảnh người lao động làm việc tại sân bay Nội Bài trong ngày nắng đỉnh điểm: