Mặt đường gần 50 độ C, lao động tự do kiệt sức giữa đợt nắng đỉnh điểm ở Hà Nội

Trong ba ngày từ 23/5 đến 25/5, nhiều thời điểm nhiệt độ bề mặt đường tại Hà Nội lên tới khoảng 50 độ C. Trời ít mây, nắng gay gắt kéo dài.

Nắng gắt kết hợp hơi nóng từ mặt đường và khói bụi phương tiện khiến nhiều tuyến phố trở nên oi bức, khó chịu. Ngay đầu tuần, nhiều người dân Hà Nội phải chật vật di chuyển dưới nền nhiệt hơn 40 độ C.

Nhiều ô tô, xe máy dừng nép vào các khoảng bóng râm, cách khá xa vạch đèn tín hiệu để tránh nắng.

Dù thời tiết khắc nghiệt, nhiều lao động tự do vẫn phải làm việc ngoài trời để duy trì thu nhập và trang trải cuộc sống.

Từ sáng sớm, mặt đường đã hắt hơi nóng bỏng rát. Anh Thanh, công nhân xây dựng, tranh thủ vào gầm máy xúc nghỉ vài phút sau mỗi đợt làm việc ngoài trời. “Cứ làm một lúc lại phải tìm chỗ tránh nắng. Những ngày này, chúng tôi phải làm sớm để kịp tiến độ”, anh nói.

Giữa thời tiết oi bức kéo dài, nhiều lao động tự do và công nhân xây dựng vẫn phải làm việc liên tục ngoài trời.

Tại phố trung tâm Hà Nội, anh Hải (quê Thanh Hóa) đang oằn lưng khệ nệ gỡ từng bó sắt vụn nóng rẫy. Bắt đầu từ 5 giờ sáng, len lỏi khắp các công trình, đến gần trưa anh gom được vài chục cân phế liệu. Vừa uống cạn chai nước thứ bảy trong buổi sáng, anh Hải chia sẻ: "Trời mát làm một buổi sáng là xong. Nay nắng cháy da thịt, làm 10 phút lại phải chạy vào bóng râm ngồi lả đi. Tiến độ chậm hẳn, nhưng nghỉ là đói".

Nhiều tiểu thương dọc các tuyến phố liên tục tưới nước ra vỉa hè và lòng đường để giảm nhiệt.

Những khoảng bóng râm ven đường trở thành nơi nghỉ tạm của nhiều lao động ngoài trời. Trong khi đó, nhiều quán xá mặt phố cũng vắng khách dù liên tục chạy quạt và hệ thống phun sương.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng, Hà Nội những ngày qua xuất hiện nắng nóng diện rộng. Đợt nắng này có thể kéo dài đến ngày 27/5 trước khi dịu dần từ 28/5. Các chuyên gia khí tượng cảnh báo, nắng nóng gay gắt kéo dài có thể gây sốc nhiệt, kiệt sức, đặc biệt đối với người lao động ngoài trời. Do đó, người dân cần hạn chế ra đường vào thời điểm nắng gắt, bổ sung nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe phù hợp.