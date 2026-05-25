CSGT Hà Nội áo đẫm mồ hôi giữa trời nắng hơn 40 độ C

Nắng nóng kéo dài từ sáng sớm đến chiều muộn khiến không khí ngoài trời luôn trong tình trạng ngột ngạt. Thời tiết Hà Nội ghi nhận có nơi trên 40 độ C.

Dù thời tiết như "chảo lửa", song trên các tuyến giao thông huyết mạch, lực lượng Cảnh sát giao thông vẫn kiên trì bám trụ, thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết giao thông, chống ùn tắc và bảo đảm TTATGT.

Phải đứng hàng giờ giữa trời nắng nóng, những chiếc áo vàng đẫm mồ hôi, gương mặt rám nắng đã trở thành hình ảnh quen thuộc của lực lượng CSGT Thủ đô.

Tại các nút giao trọng điểm như cầu Chương Dương, Giải Phóng, Đại Cồ Việt… lực lượng CSGT vẫn duy trì quân số, bám chốt điều tiết giao thông, bảo đảm các tuyến đường luôn thông suốt, an toàn.

Thời tiết nắng nóng khiến gương mặt chiến sĩ CSGT bỏng rát.

Các cán bộ, chiến sĩ dùng nước để làm ướt mặt tránh nóng.

Đặc biệt, tại các khu vực đường ngang giao cắt với đường sắt, mỗi khi chuyến tàu đi qua, các tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng hướng dẫn, phân luồng phương tiện, hạn chế ùn tắc kéo dài dưới thời tiết nắng gắt.

Mặc dù nắng nóng, giữa trưa, mật độ giao thông trên các tuyến trọng điểm vẫn đông phương tiện.

Giữa cái nắng oi ả như thiêu đốt của mùa hè Thủ đô, sự hiện diện của những chiến sĩ CSGT đã trở thành điểm tựa bình yên trên mỗi cung đường, góp phần giữ gìn giao thông an toàn, thông suốt phục vụ Nhân dân.