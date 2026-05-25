Người lao động nhọc nhằn mưu sinh dưới nắng như đổ lửa

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/5, Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng cũng duy trì trên diện rộng ở nhiều khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, không khí oi bức, bỏng rát kéo dài.

Giữa cái nắng hầm hập cuối tháng 5, hơi nóng từ mặt đường, phương tiện và những khối bê tông khiến Hà Nội càng thêm oi bức. Nhiều người lao động vẫn phải "bám đường" mưu sinh, trùm kín từ đầu đến chân để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt.

Người phụ nữ thu gom phế liệu trùm kín mặt giữa nắng gắt.

Người lao động di chuyển giữa dòng phương tiện trong thời tiết oi nóng, người đi đường đều che chắn kỹ khi ra ngoài.

Tài xế xe công nghệ và người đi đường tranh thủ dừng dưới bóng râm, gầm cầu hoặc mái hiên để tránh nắng.

Người lớn và trẻ nhỏ trên xe máy đều che chắn kỹ khi lưu thông giữa thời tiết oi bức.

Dưới nắng gắt, các thợ sơn vẫn làm việc ngoài trời, dùng áo dài tay, mũ và khăn che kín cơ thể để hạn chế tác động trực tiếp của nắng nóng.

Người dân trùm kín khi di chuyển trên đường Hà Nội giữa nắng nóng gay gắt, nền nhiệt ngoài trời tăng cao vào cuối tháng 5.

Từ trên cao, lượng phương tiện trên một số tuyến đường giảm hơn so với ngày thường, nhiều người chọn đi dưới phần đường có bóng mát.

Đợt nắng nóng gay gắt không chỉ khiến đường phố Hà Nội trở nên ngột ngạt, mà còn làm những hành trình mưu sinh ngoài trời thêm phần nhọc nhằn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào thời điểm nắng cao điểm, bổ sung đủ nước và chủ động bảo vệ cơ thể để phòng nguy cơ say nắng, mất nước.