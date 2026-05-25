Chị gái của đại gia Đinh Trường Chinh có vai trò gì trong vụ tham ô tại Công ty HDTC?

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà (HDTC), trong đó đáng chú ý là hành vi tham ô tài sản liên quan đến hàng loạt nền đất có giá trị đặc biệt lớn.

Ông Đinh Trường Chinh trong một lần hầu tòa.

Theo cáo trạng, ông Đinh Trường Chinh nắm quyền chi phối, sở hữu khoảng 70% cổ phần HDTC và giữ vị trí Chủ tịch HĐQT. Bị can này được xác định là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt các hành vi sai phạm. Cơ quan tố tụng cho rằng bị can này đã cùng đồng phạm thực hiện việc chuyển nhượng trái quy định nhiều nền đất thuộc dự án của HDTC, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Trong đường dây sai phạm đó, Đinh Ngọc Thiên Hương được xác định là mắt xích quan trọng, tích cực tham gia quá trình thực hiện hành vi tham ô tài sản.

Cụ thể: Đinh Ngọc Thiên Hương cùng các bị can Đinh Chí Minh, Võ Bửu và Nguyễn Thị Hồng Mai tham gia thực hiện các thủ tục liên quan việc chuyển nhượng đất theo chỉ đạo của Đinh Trường Chinh.

Đinh Ngọc Thiên Hương trực tiếp quản lý việc chuyển nhượng nhiều nền đất thuộc dự án An Phú - An Khánh trong giai đoạn từ năm 2016 đến tháng 9/2018. Bị can này trực tiếp thỏa thuận giá chuyển nhượng thực tế với khách hàng; ký các biên bản thỏa thuận, phiếu nhận tiền và chỉ đạo lập hồ sơ chuyển nhượng với giá thấp hơn nhằm che giấu số tiền chênh lệch ngoài sổ sách. Thiên Hương còn trực tiếp nhận và quản lý nhiều khoản tiền chênh lệch từ khách hàng theo sự phân công của Đinh Trường Chinh với tổng số tiền trong giai đoạn này là 82 tỷ đồng.

Hành vi của bà Đinh Ngọc Thiên Hương theo cáo trạng là đã phạm vào tội “Tham ô tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025 với vai trò đồng phạm, giúp sức cho Đinh Trường Chinh.

Do bị can Đinh Ngọc Thiên Hương đã xuất cảnh đi Mỹ trước khi khởi tố bị can nên Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định truy nã, thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết công khai tại địa phương nơi bị can đăng ký thường trú, phát thư kêu gọi ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; tiến hành lập biên bản vận động đối tượng ra đầu thú đối với gia đình bị can...

Cáo trạng cũng cho biết, cơ quan điều tra đã áp dụng đầy đủ các biện pháp để đảm bảo quyền bào chữa và quyền bị xét xử theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, đồng thời bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Viện KSND TPHCM truy tố ông Đinh Trường Chinh (SN 1974, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Quảng cáo - Xây dựng Địa ốc Việt Hân, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Phát triển và Kinh doanh nhà HDTC) và Đinh Chí Minh (SN 1971, nhân viên, ngụ TP.HCM) cùng về các tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Các bị can Đinh Ngọc Thiên Hương (SN 1969, nhân viên), Võ Bửu (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Nhà Mỹ Vân) và Nguyễn Thị Hồng Mai (SN 1981, kế toán Công ty HDTC) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản”.

Các bị can bị Viện Kiểm sát cáo buộc chiếm đoạt hơn 340 tỷ đồng từ hoạt động chuyển nhượng nền đất tại Công ty HDTC.