Ngăn chặn kịp thời hành động dại dột của nữ công nhân

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, mới đây trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Tổ công tác Công an xã Mao Điền đã kịp thời cứu một cô gái trẻ có biểu hiện mất kiểm soát tinh thần và ngăn chặn nguy cơ xảy ra sự việc đáng tiếc.

Theo đó, vào khoảng hơn 23h ngày 22/5, trong quá trình làm nhiệm vụ trên địa bàn xã, Tổ công tác Công an xã Mao Điền bất ngờ phát hiện một cô gái có biểu hiện say rượu, tinh thần hoảng loạn, liên tục có ý định lao xuống sông và chạy ra QL5. Nhận thấy tình huống nguy hiểm, cán bộ, chiến sĩ lập tức tiếp cận cô gái, kiên trì ngăn cản hành động bột phát của nạn nhân.

Thành viên Tổ công tác Công an xã Mao Điền tiếp cận, động viên, trấn an tinh thần cô gái. Ảnh: Cơ quan Công an.

Sau khi tiếp cận, Tổ công tác Công an xã Mao Điền động viên, trấn an tinh thần để cô gái bình tĩnh trở lại; đồng thời đưa cô gái về trụ sở Công an xã. Qua trò chuyện, cô gái cho biết, bản thân tên là T. (SN 1998, quê ở Hà Giang), hiện làm công nhân tại TP Hải Phòng.

Do gặp chuyện buồn trong tình cảm, chị T. không kiềm chế được cảm xúc nên bộc phát hành động tiêu cực. Sau khi nắm bắt tâm lý, Tổ công tác khuyên nhủ, động viên để chị T. ổn định tinh thần. Bên cạnh đó, đơn vị liên hệ với bạn cùng phòng trọ đến đón chị T. về nơi ở an toàn.

Ngày hôm sau, cán bộ Công an xã Mao Điền chủ động liên hệ để nắm tình hình sức khỏe, tinh thần của cô gái. Theo thông tin phản hồi, hiện tinh thần của chị T đã ổn định và cô gái gửi lời cảm ơn chân thành tới Tổ công tác Công an xã Mao Điền đã kịp thời giúp đỡ chị trong lúc mất bình tĩnh, hành động bột phát.