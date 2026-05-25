Tướng Anh bóc trần thất bại đau đớn của Mỹ ở Iran

Mỹ được cho là đã không thể đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra trong cuộc chiến với Iran. Ảnh Kossev.

Nhận định trên được tướng Anh Chip Chapman đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa đạt được đột phá.

Ông Chapman từng là cố vấn quân sự cấp cao của quân đội Anh tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

Hy vọng về một thỏa thuận đã gia tăng vào cuối tuần qua, khi xuất hiện tín hiệu cho thấy hai bên có thể đạt được đồng thuận giúp mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu trước khi chiến tranh bùng nổ ngày 28/2.

Tuy nhiên, các nhà đàm phán Mỹ và Iran đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trong khi đó, ông Trump được cho là đã yêu cầu nhóm đàm phán của mình “không vội vàng”.

Trả lời đài LBC, ông Chapman cho rằng những điều khoản của thỏa thuận đang được hé lộ cho thấy Mỹ đang ở thế bất lợi.

“Từ góc độ quân sự, nếu Iran vẫn giữ các lực lượng ủy nhiệm, vẫn duy trì tên lửa đạn đạo, nếu eo biển Hormuz chưa được mở lại - trong khi một trong những nguyên tắc cốt lõi của chính sách đối ngoại Mỹ sau năm 1945 là tự do hàng hải - và nếu vấn đề vũ khí hạt nhân chưa được giải quyết, thì xét về mục tiêu quân sự, điều đó giống như thất bại,” ông nói.

Theo Chapman, điều này đồng nghĩa Mỹ đã không thể đạt được các mục tiêu chiến lược đề ra.

“Mỹ đã thất bại”, ông nhấn mạnh.

Trong bài đăng trên Truth Social tối Chủ nhật, Tổng thống Donald Trump cũng thừa nhận rằng thỏa thuận với Iran “thậm chí còn chưa được đàm phán hoàn tất”.

Ông viết: “Vì vậy đừng nghe những kẻ thất bại chỉ trích thứ mà họ chẳng hiểu gì cả. Không giống những người tiền nhiệm lẽ ra phải giải quyết vấn đề này từ nhiều năm trước, tôi không ký các thỏa thuận tồi".

Ông Trump cũng khẳng định nếu ông đạt được thỏa thuận với Iran, đó sẽ là “một thỏa thuận đúng đắn và chất lượng”, chứ không giống thỏa thuận hạt nhân thời cựu Tổng thống Barack Obama.