Nhiệt độ mùa hè năm nay cao hơn, số ngày và đợt nắng nóng cũng dài hơn

Nắng nóng còn tiếp tục gia tăng 2 ngày tới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/5, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ như trạm: Vĩnh Yên (Phú Thọ) 39.5 độ, Bắc Ninh 39.3 độ, Láng (Hà Nội) 39.7 độ, Đô Lương (Nghệ An) 39.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 39.2 độ,… độ ẩm tương đối lúc 13h phổ biến 45-50%.

Ngày 26-27/5, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Nắng nóng thiêu đốt nhiều khu vực với nền nhiệt cao trên 40 độ C.

Các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Điện Biên và Lai Châu), Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 27/5, từ ngày 28/5 nắng nóng ở Bắc Bộ dịu dần; khu vực Trung Bộ nắng nóng kéo dài đến khoảng ngày 28/5, từ ngày 29/5 nắng nóng ở Trung Bộ có xu hướng dịu dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1

Do ảnh hưởng của nắng nóng, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Tháng 6 vẫn còn nắng nóng 41-42 độ

TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đây là đợt nóng thứ 2 của tháng 5/2026; cường độ của đợt nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 13-16/5 vừa qua và là một trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới giờ

Do ảnh hưởng của El Nino, giai đoạn từ nay đến tháng 8/2026 nền nhiệt cả nước sẽ có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,0 độ, đồng nghĩa nhiệt độ mùa hè sẽ cao hơn trung bình, số ngày nắng nóng và số đợt nắng nóng cũng nhiều hơn năm 2025 và nhiều hơn so với trung bình.

"Còn với tháng 6/2026 chúng tôi nhận định có thể xuất hiện thêm khoảng 2-3 đợt nắng nóng nữa; các đợt nắng nóng có khả năng nhiệt độ đạt mức 37-29 độ, một số nơi có thể lên 41-42 độ (đặc biệt khu vực vùng núi phía Tây của khu vực Thanh Hóa-Tp. Huế)", TS Hoàng Phúc Lâm nhận định.

Trong điều kiện El Nino, ở hầu hết các vùng của Việt Nam, nhiệt độ các tháng có xu thế cao hơn trung bình; nắng nóng có thể xuất hiện nhiều hơn và gay gắt hơn; khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối; Hoạt động của bão/áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tiềm ẩn khả năng có những tính chất dị thường hơn, cả về cường độ và quỹ đạo.

Điều đáng lưu ý là El Nino thường gây thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức phổ biến từ 25 đến 50%; Vì thế nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ, hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt, trong các tháng mùa khô năm 2026. Đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2027 trên phạm vi toàn quốc. Ví dụ dễ hình dung nhất về tác động của El Nino đã gây ra các đợt hạn mặn kỷ lục ở khu vực phía Nam vào năm 2015/2016 và 2019/2020.