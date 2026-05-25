Iran giải thích việc thu phí ở eo biển Hormuz

"Những dịch vụ được cung cấp, bao gồm dẫn đường cho tàu thuyền cùng các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường tại eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và biển Oman, đòi hỏi phải thu một số khoản phí nhất định. Iran không tìm cách thu phí quá cảnh", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nói trong cuộc họp báo tại Tehran hôm nay.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei. Ảnh: Bộ Ngoại giao Iran

Sau khi Mỹ - Israel phát động cuộc chiến nhằm vào Iran ngày 28/2, Tehran đã chặn phần lớn hoạt động vận tải trên eo biển Hormuz. Iran cũng áp đặt việc thu phí đối với tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy trọng yếu này.

Nước này hiện chỉ cho phép một lượng nhỏ tàu thuyền đi qua eo biển mỗi ngày, đồng thời yêu cầu các tàu phải xin phép Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trước khi di chuyển qua.

Iran tuần trước cho biết sẽ thảo luận với Oman về cơ chế thu phí lâu dài tại eo biển Hormuz do "phải huy động mọi nguồn lực để vừa cung cấp dịch vụ an ninh vừa quản lý giao thông hàng hải một cách phù hợp nhất".

Khi được hỏi về kế hoạch thu phí của Iran tại eo biển Hormuz, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ. "Chúng tôi muốn eo biển Hormuz mở cửa tự do. Chúng tôi không muốn thu phí", ông Trump nói.

Tại cuộc họp báo, ông Baqaei cho biết Tehran và Washington đã đạt được sự đồng thuận về nhiều vấn đề trong các cuộc trao đổi liên quan thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự.

"Có thể nói rằng chúng tôi đã đi đến kết luận về phần lớn các vấn đề đang được thảo luận. Tuy nhiên, không ai có thể khẳng định điều đó đồng nghĩa hai bên sắp ký kết thỏa thuận", ông nói, đồng thời cáo buộc Mỹ "bất nhất", liên tục thay đổi lập trường.

Bản đồ phạm vi kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz và các vùng biển tiếp giáp. Đồ họa: X/PGSA

Iran trước đó cho biết họ đang hoàn thiện khuôn khổ gồm 14 điểm cho thỏa thuận hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố thỏa thuận có thể được hình thành ngay trong ngày 25/5, nhưng Tổng thống Trump lại nói rằng ông yêu cầu các nhà đàm phán của Washington không cần phải "vội vàng".

Phát ngôn viên Baqaei nhấn mạnh khuôn khổ thỏa thuận đang được soạn thảo "tập trung vào việc chấm dứt chiến sự" trên toàn khu vực, bao gồm cả ở Lebanon. Các chi tiết liên quan chương trình hạt nhân của Iran không nằm trong giai đoạn hiện tại và chỉ được thảo luận sau khi hai bên thống nhất được khuôn khổ chung.

Theo ông, điều khoản liên quan tới việc chấm dứt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran, được áp đặt từ ngày 13/4, cùng những điều khoản liên quan tới eo biển Hormuz cũng đã được bàn tới.

"Mỹ phải chấm dứt các hành động dưới danh nghĩa phong tỏa, đồng thời Iran sẽ thực hiện biện pháp cần thiết để bảo đảm việc đi lại an toàn tại eo biển Hormuz", ông nói.