Iran tuyên bố đạt được thỏa thuận khung với Mỹ

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm nay (25/5) nhấn mạnh các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đang tập trung vào vấn đề kết thúc xung đột và Tehran ở thời điểm này “không thảo luận về các chi tiết liên quan vấn đề hạt nhân”.

Ông Baghaei cho hay: “Chúng tôi nhìn nhận sự thật, bất kể những nhận thức và mô tả của phía bên kia (Mỹ). Chúng tôi tập trung vào việc thiết lập và phát triển những phương pháp tốt nhất để bảo vệ lợi ích quốc gia của Iran. Khi cần thiết, chúng tôi sẽ đáp trả. Chúng tôi có phương thức riêng của mình và sẽ không sao chép lại phương thức cùng cách tiếp cận của đối phương… Ở giai đoạn hiện tại, chúng tôi không thảo luận về vấn đề hạt nhân mà sự tập trung của Iran nhằm vào việc kết thúc xung đột”.

Phát ngôn viên Iran cũng thừa nhận “không có gì đảm bảo việc Mỹ sẽ tôn trọng những cam kết trong một thỏa thuận tiềm năng” và Tehran không quan tâm đến những lời đe dọa.

Ông Baghaei sau đó nhắc đến eo biển Hormuz khi tiết lộ Tehran “đang liên hệ với các quốc gia giáp tuyến hàng hải chiến lược này để đảm bảo an ninh và bảo vệ lợi ích của họ”, đồng thời tuyên bố "dù đã đi đến kết luận về phần lớn các chủ đề được thảo luận trong một biên bản ghi nhớ với Mỹ nhưng điều này không có nghĩa Iran và Mỹ sắp ký kết một thỏa thuận”.

Phát ngôn viên Iran đưa ra các phát biểu trên giữa lúc kênh Fox News hôm 24/5 dẫn lời một số quan chức giấu tên của Mỹ tiết lộ các cuộc đàm phán với Iran “đã hoàn tất khoảng 90 - 95% nội dung”.