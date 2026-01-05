Nhà dân ở Đồng Tháp bốc cháy trong đêm khiến 2 trẻ nhỏ tử vong

Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 4/1/2026, tại căn nhà số 51 của một hộ dân ở đường Nguyễn Văn Lộc, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp cho gia đình ông T.T.Đ (sinh năm 1989, nơi thường trú tỉnh Vĩnh Phúc) thuê để ở bỗng dưng bị bốc cháy.

Nơi xảy ra cháy nhà làm 2 trẻ em tử vong

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, vợ chồng chủ nhà này đi vắng, trong nhà có 2 con nhỏ ở gồm Trần Anh Th.,(sinh 2018) và Trần Anh T. (sinh 2017).

Khi phát hiện nhà cháy, lực lượng công an phường Mỹ Phước Tây phối hợp với người dân nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phá cửa để dập lửa và đưa hai bé đi cấp cứu. Tuy nhiên vụ cháy đã làm 2 trẻ trong căn nhà tử vong.

Sáng nay, các cơ quan chức năng và lãnh đạo địa phương đã đến hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra cháy và bàn hướng hỗ trợ gia đình nạn nhân.