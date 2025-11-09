Nổ tại nhà máy hóa chất ở Lâm Đồng, hai người tử vong

Khoảng 9h45, anh Nguyễn Hữu Tùng (29 tuổi, trú tại xã Bảo Lâm 1) và Hà Duy Khánh (28 tuổi, ngụ phường 2 Bảo Lộc) khi rà soát phát hiện khu vực bồn chứa axit (đường kính từ 2,5 m đến 3 m và cao khoảng 3 m) có dấu hiệu rò rỉ nên tiến hành xiết lại bu lông.

Hiện trường vụ nổ bồn chứa. Ảnh: Hoài Thanh

Do bu lông gỉ sét, hai công nhân lấy kìm vặn nhưng không thành công. Lúc này nhà máy mất điện, dừng hoạt động, họ dùng máy chạy bằng pin cắt ốc. Quá trình thực hiện tạo tia lửa tiếp xúc khí hydro rò rỉ làm bồn phát nổ. Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng, song vết thương quá nặng, không qua khỏi.

Ông Trịnh Văn Thảo, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 1, cho biết sự cố khiến hai công nhân từ trên cao rơi xuống đất. Bồn chứa phát nổ sử dụng trong việc sản xuất xút - loại vật liệu dùng khai thác quặng.

Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Toàn cảnh nhà máy xảy ra sự cố. Ảnh: Hoài Thanh

Dự án xảy ra sự cố khởi công từ tháng 3/2024, sản xuất xút NaOH và các sản phẩm từ Clo phục vụ xử lý nước sạch và nước thải công nghiệp. Công trình thiết kế đạt 20.000 tấn mỗi năm, đã xong phần xây dựng, lắp đặt các hệ thống thiết bị, dây chuyền, máy móc.