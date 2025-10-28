Nạn nhân thứ 2 vụ phóng hỏa đốt nhà ở Gia Lai tử vong

Chiều 28-10, ông Đặng Quốc Hoài Huy, Chủ tịch UBND phường An Khê, tỉnh Gia Lai, cho biết anh NBC (33 tuổi, ngụ phường An Khê), nạn nhân thứ hai trong vụ cháy xảy ra tại đường Đỗ Trạc, phường An Khê, đã tử vong.

Anh NBC, nạn nhân thứ hai trong vụ phóng hỏa xảy ra ngày 19-10 đã tử vong. Ảnh: CA.

Anh NBC là chồng cũ của chị TTTN (31 tuổi, ngụ phường An Khê). Chị N đã tử vong rạng sáng 19-10. Đến nay, vụ cháy đã làm hai người tử vong, hai người bị thương.

Như PLO thông tin, khoảng 4 giờ ngày 19-10, người dân phát hiện nhà chị TTTN bốc cháy dữ dội.

Công an phường An Khê phối hợp với Đội Cảnh sát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn khu vực An Khê huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến dập tắt đám cháy, cứu nạn những người trong nhà.

Vụ cháy xảy ra sáng ngày 19-10.

Hậu quả, vụ cháy khiến chị TTTN (31 tuổi, chủ căn nhà) tử vong. Ba người khác bị thương phải cấp cứu sau đó gồm anh NBC (33 tuổi) cháu NBT (5 tuổi, con trai anh NBC) và anh NAD (24 tuổi).

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.