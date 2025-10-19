Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cháy nhà trong đêm khiến 4 người thương vong

Sự kiện: Thời sự
Cháy nhà cũng là cơ sở kinh doanh trong đêm khiến 1 người chết, 3 người bị thương

Sáng 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ cháy nhà cũng là cơ sở kinh doanh xảy ra trên địa bàn phường An Khê, khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà, cũng là cơ sở kinh doanh của gia đình ông Nguyễn Bá C. (SN 1992, trú đường Đỗ Trạc, phường An Khê), bốc cháy dữ dội nên trình báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Gia Lai đã huy động nhiều phương tiện, cán bộ chiến sĩ tiến hành dập lửa cấp cứu.

Đám cháy đã khiến 1 người phụ nữ tử vong, 3 người bị thương.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Ngôi nhà bốn tầng một tum nằm sâu trong ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bốc cháy làm cả gia đình 5 người tử vong, sáng 11/10.

Theo Hoàng Thanh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2025 08:59 AM (GMT+7)
