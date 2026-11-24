Vụ nổ ở quán lẩu trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa ít nhất 6 người chết, nhiều người bị thương, cảnh sát đang tìm kiếm người mắc kẹt, sáng 24/11.

Quán nằm dưới chân khu tập thể cũ ở phường Đống Đa, rộng khoảng 60 m2, cao một tầng, chuẩn bị khai trương. Vụ nổ làm rung chuyển mặt đất, khiến quán đổ sập. Khoảng 10 nhà liền kề và phía đối diện cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Các căn hộ bên trên cũng bị vụ nổ làm rung chuyển, đồ đạc rơi vỡ, để lại khung cảnh hoang tàn, xáo trộn cuộc sống.

Chia sẻ với Ngôi Sao, bà Nguyễn Thị Xuân (phòng 209A), người đã sống tại khu nhà 48 năm, kể thời điểm xảy ra vụ nổ, bà đang đun nấu ở ngoài bếp thì nghe tiếng động mạnh, ban đầu cứ nghĩ là động đất.

'Tôi cảm giác như một quả bom phát nổ ngay trên đầu. Sức ép rất mạnh, tấm nền rơi xuống nhưng may mắn vướng vào cửa nên không trúng người', bà nói.

Bà Xuân cho biết vụ nổ khiến một số cánh cửa trong nhà hư hỏng, các khu vực khác không bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, bà vẫn bất an, lo những tấm bê tông lắp ghép và các mối hàn liên kết giữa chúng bị nứt, đứt, có thể khiến kết cấu nhà sập xuống.

Hiện vợ chồng bà Xuân sang nhà người thân ở nhờ. Bà cho biết tuổi cao, nên việc chuyển sang Long Biên sẽ bất tiện vì xa các cơ sở y tế, song vì sự an toàn trong lúc chờ phương án từ cơ quan chức năng.

Chị Thúy My, sống tại tầng hai khu nhà, cho biết thời điểm xảy ra vụ nổ, chị đang đi chợ nên không có mặt ở nhà. Khi trở về, chị chứng kiến nhiều đồ đạc hư hỏng, toàn bộ cửa kính vỡ vụn, trần nhà có dấu hiệu sắp sập.

'Nhà tôi có rất nhiều cửa kính nên gần như vỡ hết, mọi thứ tan tành. May hôm nay tôi đi chợ sớm hơn thường lệ. Mọi ngày, vào giờ đó tôi vẫn còn ở nhà. Nếu không, có lẽ mặt mũi cũng bị kính văng làm bị thương', chị My kể.

Gia đình chị My có ba người, hiện một người đã về quê, còn chị tạm thời sang nhà bạn ở khu vực Tây Sơn để tạm trú. Chị cho biết sự việc xảy ra quá bất ngờ, bản thân chưa biết thời gian tới sẽ sinh hoạt và ổn định cuộc sống thế nào.

Người dân khu tập thể tất bật gom các đồ dùng thiết yếu vào túi, bao tải, chuyển đến ở nhờ nhà người thân, tạm tránh hiện trường vụ nổ.

Lực lượng chức năng liên tục phát loa yêu cầu người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời đến từng căn hộ hướng dẫn, hỗ trợ sơ tán.

Một số cư dân có ý định quay lại lấy tài sản nhưng được yêu cầu nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thống kê ban đầu, vụ nổ khiến ít nhất ba người tử vong và nhiều người bị thương. Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết đã tiếp nhận 11 trường hợp, một ca chấn thương sọ não đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, hai ca khác chuyển đến Bệnh viện Đại học Y.

Đến 13h, Sở Y tế Hà Nội cho biết số người tử vong tăng lên thành 6, 10 người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (4 trường hợp), Bệnh viện Đa khoa Đống Đa (2) và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (4).

Lực lượng chức năng hiện phong tỏa hiện trường, tiếp tục công tác cứu nạn, cứu hộ đồng thời triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khu vực xung quanh hiện trường.