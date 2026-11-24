Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, đến 13h00, có 16 nạn nhân thương vong trong vụ nổ bình gas ở phố Nguyễn Văn Tuyết (phường Đống Đa, Hà Nội). Trong đó, 6 tử vong; 10 trường hợp được cấp cứu, điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn 4 trường hợp, Bệnh viện đa khoa Đống Đa 2 trường hợp và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 4 trường hợp.

Cùng ngày, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng đã ký văn bản khẩn gửi Giám đốc các bệnh viện: Đa khoa Đống Đa, Đa khoa Xanh Pôn, Hữu nghị Việt Đức và Đại học Y Hà Nội về việc tập trung cấp cứu, điều trị nạn nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu cho nạn nhân (Ảnh: BVCC)

Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các bệnh viện huy động tối đa nhân lực, thuốc, máu, chế phẩm máu, dịch truyền, vật tư và trang thiết bị cho công tác cấp cứu, hồi sức, phẫu thuật. Các đơn vị cần bố trí bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao trực tiếp điều trị nhằm hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong và di chứng.

Bên cạnh đó, các bệnh viện phải tổ chức hội chẩn toàn viện, liên khoa, liên viện đối với các ca nặng, nguy kịch, đa chấn thương; chủ động đề nghị tuyến trên hoặc bệnh viện chuyên khoa đầu ngành hỗ trợ chuyên môn khi vượt quá khả năng.

Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế bảo đảm thường trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng phương án chuyển tuyến an toàn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính và bảo đảm chế độ, chính sách cho người bệnh. Các đơn vị có trách nhiệm rà soát danh sách, thường xuyên cập nhật diễn biến sức khỏe của từng nạn nhân về Phòng Nghiệp vụ Y để tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội.

Trước đó, như VOV.VN đưa tin, khoảng 8h sáng 24/11, quán cháo lòng trên phố Nguyễn Văn Tuyết đang mở cửa đón khách, bất ngờ từ khu vực bếp gas phát ra tiếng nổ làm rung chuyển mặt đất. Quán đổ sập. Khoảng 10 nhà liền kề và phía đối diện, cách hiện trường khoảng 15m, bị bung cửa cuốn, mái tôn, mái vỉa. Xe máy dựng trước quán đổ rạp.