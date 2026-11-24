Ngày 24/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vẫn đang phối hợp điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MM

Thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, ô tô tải mang BKS 78H-012.11 do ông Trần Quốc Toản (SN 1991, trú tại thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông ở Khu đô thị Nam Tuy Hòa (khu phố Phú Đông 3, phường Phú Yên).

Khi đến ngã tư Phan Chu Trinh – Võ Đông Giang, xe tải bất ngờ tông vào ô tô con mang BKS 78A-119.94 do ông Nguyễn Hải B. (SN 1970, trú tại khu phố Bàn Nham Nam, phường Đông Hòa) điều khiển, chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Hồng Đ. (SN 1970) cùng bà Nguyễn Thị Minh H. (SN 1965).

Cú va chạm mạnh khiến bà Nguyễn Thị Minh H. tử vong tại chỗ. Tài xế B. và vợ là bà Đ. bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ tai nạn cũng khiến phần thân bên phải của xe con bị biến dạng, kính trước và sau vỡ nát. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải rời khỏi hiện trường, gần 1 giờ sau mới đến cơ quan công an trình diện.