Cận cảnh cặp linh vật ngựa hồng gây sốt ở Nha Trang

Những ngày gần đây, khu vực trung tâm thương mại Gold Coast (phường Nha Trang, Khánh Hòa) thành "thiên đường" check-in của giới trẻ. Chuỗi tiểu cảnh ngựa Tết được bài trí tinh tế, mang vẻ đẹp dịu dàng và thanh lịch, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Nổi bật nhất là cặp linh vật ngựa Tết Nguyên đán Bính Ngọ với gam hồng pastel ngọt ngào, tạo cảm giác lãng mạn, nhẹ nhàng, đẹp như bước ra từ câu chuyện cổ tích, khiến ai đi ngang cũng khó lòng bỏ lỡ một tấm ảnh kỷ niệm.

Theo đại diện Gold Coast, chuỗi tiểu cảnh lấy cảm hứng từ năm Bính Ngọ 2026 và tinh thần "Tuấn Mã Nghinh Xuân - Khai Niên Thịnh Vượng".

Chuỗi tiểu cảnh ngựa gồm ba cặp ngựa, mỗi cặp ngựa được đặt tên và mang một thông điệp riêng. Trong đó, Song Hoa Nghinh Phúc, cặp ngựa Nữ hoàng mang sắc trắng thanh khiết, đứng giữa rừng hoa đào hồng rực rỡ với vẻ đẹp lãng mạn, gợi lên phúc khí và may mắn được check-in nhiều nhất.

Theo ghi nhận, mỗi ngày có hàng trăm lượt người đến để chụp ảnh với linh vật ngựa

Cách đó không xa là hình ảnh linh vật ngựa dễ thương, nhiều màu sắc thu hút du khách

Một du khách Nga chia sẻ: "Tôi thấy linh vật ngựa hồng nhìn rất lạ mắt và vui tươi. Năm tới là năm Ngọ nên việc trang trí hình ảnh con ngựa ở khu trung tâm nhìn rất đẹp mắt"