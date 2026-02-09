Sau di dời dân cư, khu vực ven Hồ Gươm bắt đầu thi công quảng trường

Ghi nhận thực tế cho thấy, phần lớn các hộ dân trong diện di dời đã hoàn tất việc chuyển đi, nhiều khu dân cư cũ được phá bỏ hoàn toàn. Tại ngõ 61 Đinh Tiên Hoàng và ngõ 24 Lý Thái Tổ, hai khu vực từng tập trung đông dân cư nhất ven Hồ Gươm, toàn bộ nhà cửa đã được tháo dỡ.

Sau phá dỡ, các máy móc cơ giới được huy động liên tục để san gạt, thu dọn, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Khu vực công trường được quây tôn kín, lực lượng công nhân thường xuyên phun nước nhằm giảm thiểu bụi phát sinh trong quá trình thi công, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường cho khu vực trung tâm đông người qua lại.

Tại các khu vực đã giải phóng xong mặt bằng, đơn vị thi công bắt đầu triển khai những hạng mục đầu tiên của dự án như dựng khung sắt, xây bồn hoa, phân định các khu chức năng phục vụ công viên, quảng trường.

Dọc các tuyến phố Lý Thái Tổ, Đinh Tiên Hoàng, Trần Nguyên Hãn, nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị nằm trong diện di dời đang thi công phá dỡ, tháo biển hiệu và niêm yết công khai thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc mới.

Trong số các cơ sở kinh doanh nằm trong diện di dời, quán phở Thìn Bờ Hồ tại số 61 Đinh Tiên Hoàng hoàn tất việc chuyển đi, mặt bằng cũ hiện đã được phá dỡ để phục vụ dự án. (Ảnh cơ sở được phá dỡ vào tối 20/1).

Chia sẻ với phóng viên, chủ quán phở Thìn Bờ Hồ cho biết, việc rời địa chỉ cũ khiến gia đình không khỏi tiếc nuối, bởi nơi đây đã góp phần tạo dựng thương hiệu và lượng khách quen suốt nhiều năm qua. “Nhiều lúc mình vẫn đi theo thói quen về địa chỉ cũ. Tuy nhiên, gia đình đã thống nhất chấp hành chủ trương chung và chuyển hoạt động kinh doanh sang cơ sở mới", chủ quán chia sẻ.

Đáng chú ý, tại khu vực dự án vẫn còn một số công trình chưa tháo dỡ hoàn toàn. Một khách sạn cao 10 tầng tại vị trí đắc địa trên phố Lý Thái Tổ, nằm trong diện di dời, hiện vẫn duy trì hoạt động bình thường.

Bà Lê Thị Nụ, người dân phố Lò Sũ, cho biết bà đánh giá cao cách làm quyết liệt, nhanh gọn của chính quyền trong quá trình triển khai dự án. "Nhiều ngôi nhà tại đây đã được xây dựng từ lâu, kết cấu xuống cấp, trong khi việc sửa chữa, cải tạo gặp không ít khó khăn, nên việc quy hoạch, sắp xếp lại không gian đô thị là phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố", bà Nụ chia sẻ.