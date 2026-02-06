Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Cận cảnh linh vật ngựa cõng 94 phường, xã trên lưng

Sự kiện: Tết Bính Ngọ 2026

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không gian bên bờ sông Hàn, TP. Đà Nẵng trở nên rộn ràng, sinh động hơn với sự xuất hiện của hai linh vật ngựa được bố trí dọc tuyến ven sông. Trong tiết trời se lạnh cuối năm, linh vật ngựa "cõng" trên lưng đầy đủ tên của 94 phường, xã Đà Nẵng xuống phố như mang theo không khí xuân sớm, tạo điểm nhấn cảnh quan, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách.

Theo ghi nhận, linh vật ngựa được tạo hình công phu, cao khoảng 3 m. Điểm đặc biệt là linh vật được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của thành phố Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, lắp đặt trên vỉa hè đường Bạch Đằng, khu vực cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Duy Quốc.

Theo ghi nhận, linh vật ngựa được tạo hình công phu, cao khoảng 3 m. Điểm đặc biệt là linh vật được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của thành phố Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, lắp đặt trên vỉa hè đường Bạch Đằng, khu vực cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Duy Quốc.

Cận cảnh linh vật ngựa cõng 94 phường, xã trên lưng - 2

Cận cảnh linh vật ngựa cõng 94 phường, xã trên lưng - 3

Ở cự ly gần, linh vật ngựa gây ấn tượng bởi các chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng. Phần thân được tạo hình cân đối, dáng đứng vững chãi, đầu ngẩng cao tung vó hướng ra sông Hàn.

Ở cự ly gần, linh vật ngựa gây ấn tượng bởi các chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng. Phần thân được tạo hình cân đối, dáng đứng vững chãi, đầu ngẩng cao tung vó hướng ra sông Hàn.

Cận cảnh linh vật ngựa cõng 94 phường, xã trên lưng - 5

Cận cảnh linh vật ngựa cõng 94 phường, xã trên lưng - 6

Nét độc đáo của linh vật ngựa là được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của TP. Đà Nẵng. Trên thân linh vật có thể dễ dàng nhận thấy tên các địa phương thuộc Đà Nẵng và Quảng Nam sau sáp nhập, được lắp ghép tinh tế, sắp xếp hài hòa, tạo nên tổng thể sinh động, giàu ý nghĩa biểu trưng.

Nét độc đáo của linh vật ngựa là được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của TP. Đà Nẵng. Trên thân linh vật có thể dễ dàng nhận thấy tên các địa phương thuộc Đà Nẵng và Quảng Nam sau sáp nhập, được lắp ghép tinh tế, sắp xếp hài hòa, tạo nên tổng thể sinh động, giàu ý nghĩa biểu trưng.

Bên cạnh đó, tại khu vực cầu Rồng, một linh vật ngựa máy màu trắng cao hơn 3 m cũng đang được đội thi công lắp đặt.

Bên cạnh đó, tại khu vực cầu Rồng, một linh vật ngựa máy màu trắng cao hơn 3 m cũng đang được đội thi công lắp đặt.

Anh Tấn Hiệp, đại diện đơn vị thi công, cho biết để hoàn thiện linh vật ngựa, đơn vị đã mất hơn 3 tháng thi công trước khi vận chuyển vào Đà Nẵng lắp đặt. Hiện công tác lắp đặt đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến đưa vào phục vụ người dân, du khách trong những ngày tới. Theo anh Hiệp, khi được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, linh vật ngựa sẽ trở nên nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt vào ban đêm.

Anh Tấn Hiệp, đại diện đơn vị thi công, cho biết để hoàn thiện linh vật ngựa, đơn vị đã mất hơn 3 tháng thi công trước khi vận chuyển vào Đà Nẵng lắp đặt. Hiện công tác lắp đặt đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến đưa vào phục vụ người dân, du khách trong những ngày tới. Theo anh Hiệp, khi được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, linh vật ngựa sẽ trở nên nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt vào ban đêm.

Cận cảnh linh vật ngựa cõng 94 phường, xã trên lưng - 10

Cận cảnh linh vật ngựa cõng 94 phường, xã trên lưng - 11

Linh vật ngựa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Linh vật ngựa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Cận cảnh linh vật ngựa cõng 94 phường, xã trên lưng - 13

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện linh vật ngựa phục vụ người dân, du khách dịp Tết.

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện linh vật ngựa phục vụ người dân, du khách dịp Tết.

Sự xuất hiện của linh vật ngựa bên bờ sông Hàn góp phần tạo không khí háo hức, rộn ràng cho người dân trong những ngày cuối năm.

Sự xuất hiện của linh vật ngựa bên bờ sông Hàn góp phần tạo không khí háo hức, rộn ràng cho người dân trong những ngày cuối năm.

Linh vật ngựa vàng Tết Bính Ngọ đầu tiên tại sân bay Đà Nẵng
Linh vật ngựa vàng Tết Bính Ngọ đầu tiên tại sân bay Đà Nẵng

Nghệ nhân Đinh Văn Tâm vừa hoàn thành chế tác linh vật ngựa vàng cao 5 m tại khu vực thác nước lối vào nhà ga T2, Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thanh Hiền - Duy Quốc ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-05/02/2026 16:57 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tết Bính Ngọ 2026 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN