Cận cảnh linh vật ngựa cõng 94 phường, xã trên lưng

Theo ghi nhận, linh vật ngựa được tạo hình công phu, cao khoảng 3 m. Điểm đặc biệt là linh vật được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của thành phố Đà Nẵng mới sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, lắp đặt trên vỉa hè đường Bạch Đằng, khu vực cầu chữ T, đối diện Bảo tàng Đà Nẵng. Ảnh: Duy Quốc.

Ở cự ly gần, linh vật ngựa gây ấn tượng bởi các chi tiết được chăm chút kỹ lưỡng. Phần thân được tạo hình cân đối, dáng đứng vững chãi, đầu ngẩng cao tung vó hướng ra sông Hàn.

Nét độc đáo của linh vật ngựa là được ghép từ tên 94 xã, phường, đặc khu của TP. Đà Nẵng. Trên thân linh vật có thể dễ dàng nhận thấy tên các địa phương thuộc Đà Nẵng và Quảng Nam sau sáp nhập, được lắp ghép tinh tế, sắp xếp hài hòa, tạo nên tổng thể sinh động, giàu ý nghĩa biểu trưng.

Bên cạnh đó, tại khu vực cầu Rồng, một linh vật ngựa máy màu trắng cao hơn 3 m cũng đang được đội thi công lắp đặt.

Anh Tấn Hiệp, đại diện đơn vị thi công, cho biết để hoàn thiện linh vật ngựa, đơn vị đã mất hơn 3 tháng thi công trước khi vận chuyển vào Đà Nẵng lắp đặt. Hiện công tác lắp đặt đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng và dự kiến đưa vào phục vụ người dân, du khách trong những ngày tới. Theo anh Hiệp, khi được lắp đặt hệ thống chiếu sáng, linh vật ngựa sẽ trở nên nổi bật, tạo hiệu ứng thị giác đẹp mắt vào ban đêm.

Linh vật ngựa được lắp đặt hệ thống chiếu sáng.

Đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện linh vật ngựa phục vụ người dân, du khách dịp Tết.

Sự xuất hiện của linh vật ngựa bên bờ sông Hàn góp phần tạo không khí háo hức, rộn ràng cho người dân trong những ngày cuối năm.