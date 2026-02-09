Miền Bắc mưa rét đỉnh điểm

Khu vực phía Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 19 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ.

Dự báo ngày mai (10/2), miền Bắc tiếp tục rét nhưng nền nhiệt tăng dần. Từ ngày 11/2, miền Bắc chỉ còn rét vào đêm và sáng. Thời tiết ấm áp dự báo kéo dài trong dịp Tết Nguyên đán.

Miền Bắc tiếp tục mưa rét trong hôm nay (9/2).

Thanh Hóa, Nghệ An hôm nay nhiều mây, ít mưa. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 18-21 độ.

Hà Tĩnh đến Huế hôm nay có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ), Đắk Lắk (Phú Yên cũ) hôm nay nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, cao nhất 26-29 độ.

Dự báo ngày mai, Thanh Hoá – Huế tiếp tục rét, Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ rét về đêm và sáng. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên cũ ngày mai mưa giảm, từ 11-12/2 tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay có mây, nắng gián đoạn, ít mưa. Trời se lạnh về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ hôm nay có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.