Linh vật ngựa 'hệ chill' ở Quy Nhơn gây bão mạng xã hội

Linh vật được xây dựng theo concept một gia đình ngựa đi du lịch biển. Các nhân vật được nhân hóa với vóc dáng tròn trịa, gương mặt ngộ nghĩnh, khoác lên mình áo hoa sặc sỡ, quần short, tay cầm ván lướt sóng, phao bơi và các phụ kiện gợi không khí nghỉ dưỡng.

Việc lựa chọn hình ảnh ngựa "dạo biển" phù hợp với đặc trưng của Quy Nhơn, đô thị biển đang được định vị là điểm đến du lịch thân thiện, năng động, hướng tới nhóm du khách trẻ và gia đình.

Thay vì nhấn mạnh yếu tố uy nghi, cụm linh vật này ưu tiên cảm giác gần gũi, giải trí và dễ tạo hiệu ứng thị giác.

Chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện trên mạng xã hội, hình ảnh linh vật ngựa ở Quy Nhơn đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng nghìn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước tạo hình mới mẻ.

"Nhìn vui, dễ thương, hợp không khí biển Quy Nhơn", một tài khoản bình luận. Không ít khán giả nhận xét chú ngựa "ăn diện còn kỹ hơn người đi du lịch", gọi đây là "linh vật hệ chill", "ngựa thư giãn"...

Trong vài năm gần đây, nhiều địa phương đã lựa chọn hướng tiếp cận mới khi xây dựng linh vật trang trí dịp Tết, giảm bớt tính khuôn mẫu, nặng biểu tượng, thay vào đó là yếu tố vui tươi, sáng tạo, dễ tiếp cận và dễ lan truyền.

Linh vật ngựa "dạo biển" là một ví dụ cho xu hướng này, khi chấp nhận sự khác biệt để tạo dấu ấn và thu hút sự quan tâm của công chúng.