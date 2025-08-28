Ngắm dàn tên lửa đối hạm "Sông Hồng", tên lửa S-125-VT tại triển lãm thành tựu đất nước
Nhiều khí tài của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có hệ thống tên lửa, được trưng bày tại triển lãm về thành tựu đất nước.
Sáng nay 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 đã được khai mạc.
Dàn tên lửa trưng bày tại triển lãm
Triển lãm tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia lên đến gần 260.000 m2 với 3 phân khu chính.
Trong đó, nổi bật có không gian triển lãm "Thanh gươm và lá chắn" về thành tựu của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.
Tại khu vực trưng bày các khí tài của quân đội, hàng loạt tên lửa do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, cải tiến nhận được sự quan tâm của khách tham quan:
Cận cảnh dàn tên lửa trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước với Chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia
Khu vực này trưng bày các khí tài do Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, cải tiến
Tên lửa không đối đất Kh-31P
Tên lửa đối hạm "Sông Hồng" (VSM-01A)
Tên lửa đối hạm "Sông Hồng" (VSM-01A) do Viettel nghiên cứu, sản xuất
Cận cảnh tên lửa đối hạm do Việt Nam chế tạo
Bánh xe của tên lửa đối hạm "Sông Hồng" (VSM-01A)
Tên lửa không đối đất Kh-31P
Tên lửa đất đối đất R-17E với tấm bắn xa 300 km
Chiều dài xe bệ của tên lửa đất đối đất R-17E là 13,6 mét
Hình ảnh tên lửa được trưng bày tại triển lãm
Chiều dài của tên lửa là hơn 11 mét
Tên lửa S-125-VT do Viettel cải tiến
Bệ phóng tên lửa S-125-VT đã được Viettel cải tiến
Loạt bệ phóng tên lửa trưng bày tại triển lãm nhận được sự quan tâm của người dân tham quan
Hàng loạt khí tài được trưng bày tại triển lãm
Các khí tài đã được Quân đội nhân dân Việt Nam cải tiến
Hình ảnh ấn tượng tại triển lãm
Khí tài trưng bày tại không gian triển lãm “Thanh gươm và lá chắn” về thành tựu của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.
Những hoạt động nổi bật tại triển lãm
Ngày 28-8 (thứ 5): Lễ khai mạc được tổ chức lúc 9 giờ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Ngày 29-8 (thứ 6): Diễn đàn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số"; hội thảo "Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì; chương trình nghệ thuật do UBND TPHCM chủ trì tại Sân Bắc.
Ngày 30-8 (thứ 7): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật do Bộ Công an chủ trì tại Sân Bắc.
Ngày 31-8 (Chủ nhật): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật "Hà Nội-Sáng mãi khát vọng Việt Nam" do UBND TP. Hà Nội chủ trì tại Sân Bắc.
Ngày 1-9 (thứ 2): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.
Ngày 2-9 (thứ 3): Lúc 20 giờ, chương trình nghệ thuật do UBND TP Huế chủ trì.
Ngày 3-9 (thứ 4): Các hoạt động biểu diễn, tham quan, giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.
Ngày 4-9 (thứ 5): Lúc 9h, Diễn đàn doanh nghiệp TP Hà Nội - TPHCM do UBND TPHCM chủ trì.
Ngày 5-9 (thứ 6): Lễ bế mạc diễn ra lúc 20 giờ tại Sân Bắc với chương trình nghệ thuật "80 năm-Con đường vinh quang". Chương trình được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam.
Triển lãm mở cửa từ 9 giờ đến 22 giờ, liên tục trong các ngày từ 29-8 đến hết ngày 5-9; riêng ngày 28-8, mở cửa từ 13 giờ.
Sáng 28/8, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng nhiều lãnh đạo cấp cao dự Lễ khai mạc Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc"...
