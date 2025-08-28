Ngắm dàn tên lửa đối hạm "Sông Hồng", tên lửa S-125-VT tại triển lãm thành tựu đất nước

Sáng nay 28-8, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19-8-1945 - 19-8-2025) và Quốc khánh 2-9 đã được khai mạc.

Dàn tên lửa trưng bày tại triển lãm

Triển lãm tổ chức theo hình thức mở, đa tầng, không gian trưng bày được bố trí logic trên diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia lên đến gần 260.000 m2 với 3 phân khu chính.

Trong đó, nổi bật có không gian triển lãm "Thanh gươm và lá chắn" về thành tựu của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.

Tại khu vực trưng bày các khí tài của quân đội, hàng loạt tên lửa do Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, chế tạo, cải tiến nhận được sự quan tâm của khách tham quan:

Cận cảnh dàn tên lửa trưng bày tại Triển lãm thành tựu đất nước với Chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia

Khu vực này trưng bày các khí tài do Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, cải tiến

Tên lửa không đối đất Kh-31P

Tên lửa đối hạm "Sông Hồng" (VSM-01A)

Tên lửa đối hạm "Sông Hồng" (VSM-01A) do Viettel nghiên cứu, sản xuất

Cận cảnh tên lửa đối hạm do Việt Nam chế tạo

Bánh xe của tên lửa đối hạm "Sông Hồng" (VSM-01A)

Tên lửa đất đối đất R-17E với tấm bắn xa 300 km

Chiều dài xe bệ của tên lửa đất đối đất R-17E là 13,6 mét

Hình ảnh tên lửa được trưng bày tại triển lãm

Chiều dài của tên lửa là hơn 11 mét

Tên lửa S-125-VT do Viettel cải tiến

Bệ phóng tên lửa S-125-VT đã được Viettel cải tiến

Loạt bệ phóng tên lửa trưng bày tại triển lãm nhận được sự quan tâm của người dân tham quan

Hàng loạt khí tài được trưng bày tại triển lãm

Các khí tài đã được Quân đội nhân dân Việt Nam cải tiến

Hình ảnh ấn tượng tại triển lãm

Khí tài trưng bày tại không gian triển lãm “Thanh gươm và lá chắn” về thành tựu của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam anh hùng với các vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cơ bản do Việt Nam nghiên cứu, chế tạo và cải tiến.