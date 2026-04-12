Khi nào có mưa dông giải nhiệt nắng nóng?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng xảy ra nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ như: Đô Lương (Nghệ An) 41.0 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 40.5 độ, Tuyên Hóa (Quảng Trị) 40.4 độ,…; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 30-35%.

Khu vực Tây Bắc Bộ và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Miền Bắc sắp đón mưa dông hạ nhiệt nắng nóng.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ngày 12-13/4, khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Huế có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 30-35%.

Khu vực Tây Bắc Bộ, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35-40%.

Khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%.

Như vậy từ ngày mai (13/4), miền Bắc tiếp tục nắng nóng diện rộng. Ngày 14/4, nắng nóng tiếp tục ở khu vực Tây Bắc Bộ và Nam Đồng bằng Bắc Bộ. Từ ngày 15/4, nắng nóng dịu dần trên toàn miền Bắc. Từ 16/4, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Nắng nóng ở các khu vực nói trên còn có khả năng kéo dài trong những ngày tới. Từ khoảng ngày 15-16/4 nắng nóng ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có xu hướng dịu dần. Từ khoảng ngày 17/4 nắng nóng ở các tỉnh Trung Bộ có xu hướng dịu dần.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: cấp 1; riêng khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị cấp 2. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cơ quan khí tượng lưu ý nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng dự báo, sự xuất hiện của không khí lạnh sau thời gian dài nắng nóng sẽ làm gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan. Nền đất bị nung nóng sẽ tạo ra các dòng khí bốc thẳng đứng, khi gặp không khí lạnh sẽ ngưng tụ mạnh, hình thành mưa dông và có thể phát triển thành mưa đá.

Cảnh báo trong các ngày 16 và 17/4, nguy cơ dông lốc, mưa đá rất cao tại khu vực miền núi và trung du Bắc Bộ, cũng như phía Tây Bắc Trung Bộ. Những cơn mưa đầu mùa sau nắng nóng có thể làm bốc hơi khí metan và lưu huỳnh từ nền đất. Đây là các khí độc, người dân nên hạn chế ra ngoài khi có mưa dông.