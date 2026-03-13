Khi nào miền Bắc bắt đầu mưa phùn do không khí lạnh lệch đông?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông và từ ngày 14/3 sẽ suy yếu dần, khiến thời tiết miền Bắc trong những ngày tới có nhiều biến động.

Từ thứ Bảy đến thứ Hai tuần sau (14-16/3), vùng hội tụ gió tây nam trên mực 5.000m hình thành gây mưa dông rải rác cho khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ. Đáng lưu ý, các tỉnh từ Điện Biên, Lai Châu sang Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng và Thái Nguyên - nơi mây dông phát triển mạnh, khả năng xuất hiện mưa to trên 50mm, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh. Trong khi đó, vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét.

Miền Bắc có mưa phùn vào cuối tuần này.

Khu vực Trung Bộ từ 13-15/3, phổ biến ít mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày 16/3 có mưa vài nơi. Khu vực Khánh Hòa và Lâm Đồng ít mưa, ngày nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, từ 13-16/3, duy trì ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, trong tháng 3, thời tiết miền Bắc chủ đạo là mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và nồm ẩm với khoảng 8-15 ngày. Ngoài ra, tại các khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Ngãi và phía đông Gia Lai - Đắk Lắk có khả năng xảy ra một số đợt mưa diện rộng. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có thể xuất hiện một số ngày mưa trái mùa.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội 10 ngày tới.

Dự báo thời tiết từ đêm 13/3 đến ngày 15/3:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Từ đêm 14/3 vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; vùng đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Khu vực từ Quảng Trị đến phía Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến phía Đông Gia Lai từ đêm 13/3 đến sáng 14/3 cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 15/3 đến ngày 23/3:

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng từ đêm 15-16/3 vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trung Trung Bộ: có mưa vài nơi.

Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng, từ khoảng ngày 17/3 có nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.